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Ученые рассказали об увеличении продолжительности дня из-за изменений климата

PNAS: изменение климата вызвало увеличение продолжительности дня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Изменения климата в последние десятилетия привели к увеличению сплюснутости Земли и продолжительности дня. К таким выводам пришла группа ученых, результаты исследования которых опубликованы 15 июля в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По оценке авторов, современные климатические изменения являются беспрецедентными, поскольку из-за таяния ледников и ледяных щитов повысился уровень моря.

Перенос масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость планеты и продолжительность дня с 1900 года, пишут исследователи.

В среднем изменение времени суток составило чуть больше одной миллисекунды в столетие, уточняет «Газета.Ru». При этом прогнозируется, что к 2100 году этот показатель может превысить 2,5 миллисекунды в столетие.

Авторы указали на то, что данная тенденция имеет особое значение для точности измерения времени и космической навигации.

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Ранее, 17 апреля, журнал Nature представил прогноз о том, что к 2049 году ущерб от изменения климата для мировой экономики может составить $38 трлн в год. Ученые убеждены, что именно медленное повышение средних температур, а не катаклизмы вроде лесных пожаров и ураганов представляют собой серьезную экономическую угрозу. По их мнению, больше всего пострадают страны Африки и Южной Азии.

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