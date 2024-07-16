Уже 6 тыс. москвичей получили баллы акции «Активное лето»

6 тыс. москвичей, участвуя в акции «Активное лето» на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, получили по 300 городских баллов за оценки мероприятия фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Об этом сообщается 16 июля на портале столичного градоначальника.

Для того чтобы присоединиться к акции, нужно посетить любую площадку фестиваля и поставить оценку мероприятию, проходившему на ней, наведя телефон на QR-код на информационной стойке. Розыгрыши городских баллов проводят каждую неделю с помощью генератора случайных чисел.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» продлится до 8 сентября. Он организован более чем на 600 площадках в городе. Жители и гости столицы могут посетить тематические мастер-классы, игровые турниры, курсы языков, посмотреть театральные постановки и кинопоказы и многое другое.

До этого, 21 мая, Собянин рассказал, что к программе «Активный гражданин» за 10 лет присоединилось почти 7 млн москвичей, было организовано свыше 6,6 тыс. голосований. Он отметил, что, когда проект был запущен, у него не было аналогов в мире. Сейчас у москвичей появилась возможность голосовать онлайн за проекты благоустройства и делиться идеями о развитии города.