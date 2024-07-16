Военных группировки войск «Центр» наградили за уничтожение западных танков
Военнослужащие группировки войск «Центр» получили денежное вознаграждение за ликвидацию американских танков M1 Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом 16 июля сообщили в Минобороны России.
«Проводим церемонию поощрения личного состава, кто отличился, в частности тех, кто лично уничтожил технику противника, танки, БМП, бронированные машины. <…>. Желаю всем успехов в выполнении задач поставленных и надеюсь, что результативность во много крат увечится», — сказал на церемонии награждения заместитель командующего группировки войск «Центр» по военно-политической работе Кирилл Кулаков.
Военнослужащие были рады таким мероприятиям: вознаграждение им дали «поверх» официальной премии. Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Игла отметил, что деньги — не главная мотивация для солдат, но «подобные вознаграждения за успехи помогают».
«Поразили три единицы танков Abrams. По ним целиться проще: он танк габаритный, попасть по нему гораздо проще. А если учесть пробиваемость брони... <…> У него, конечно, есть сильные стороны, но корму, башню динамитом вообще нет проблем (пробить. — Ред.)», — указал командир роты с позывным Гепард.
На неэффективность танков Abrams также указывали в СМИ: тяжелая броня не спасает их от беспилотников противотанкового оружия и мин. А президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что количество танков Abrams, которые США передали Киеву, не смогли изменить ситуацию на поле боя.
Минобороны РФ неоднократно сообщало о том, что российские военные уничтожают танки Abrams в зоне проведения специальной военной операции. Так, 3 июля, артиллеристы группировки войск «Центр» Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали еще одну военную машину производства США на авдеевском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.