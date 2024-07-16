Военнослужащие группировки войск «Центр» получили денежное вознаграждение за ликвидацию американских танков M1 Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом 16 июля сообщили в Минобороны России.

«Проводим церемонию поощрения личного состава, кто отличился, в частности тех, кто лично уничтожил технику противника, танки, БМП, бронированные машины. <…>. Желаю всем успехов в выполнении задач поставленных и надеюсь, что результативность во много крат увечится», — сказал на церемонии награждения заместитель командующего группировки войск «Центр» по военно-политической работе Кирилл Кулаков.

Военнослужащие были рады таким мероприятиям: вознаграждение им дали «поверх» официальной премии. Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Игла отметил, что деньги — не главная мотивация для солдат, но «подобные вознаграждения за успехи помогают».

«Поразили три единицы танков Abrams. По ним целиться проще: он танк габаритный, попасть по нему гораздо проще. А если учесть пробиваемость брони... <…> У него, конечно, есть сильные стороны, но корму, башню динамитом вообще нет проблем (пробить. — Ред.)», — указал командир роты с позывным Гепард.

На неэффективность танков Abrams также указывали в СМИ: тяжелая броня не спасает их от беспилотников противотанкового оружия и мин. А президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что количество танков Abrams, которые США передали Киеву, не смогли изменить ситуацию на поле боя.

Минобороны РФ неоднократно сообщало о том, что российские военные уничтожают танки Abrams в зоне проведения специальной военной операции. Так, 3 июля, артиллеристы группировки войск «Центр» Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали еще одну военную машину производства США на авдеевском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.