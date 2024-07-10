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Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине танков Abrams

Зеленский: число поставленных Abrams не смогло изменить ситуацию на поле боя
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество танков Abrams, которые США передали Киеву, не смогли изменить ситуацию на поле боя.

«Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя», — сообщил он 9 июля, выступая в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне, его слова приводит «РИА Новости».

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Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало о том, что российские военные уничтожают танки Abrams в зоне проведения специальной военной операции. Так, 3 июля, артиллеристы группировки войск «Центр» Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали еще одну военную машину производства США на авдеевском направлении.

В июле 2023 года в Пентагоне сообщили, что американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме $33,8 млн из бюджета армии и средств помощи Украине на техническую поддержку танков Abrams. В Пентагоне уточнили, что средства выделяются из бюджета американской армии 2023 финансового года, а также средств военной помощи Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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