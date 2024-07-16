В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждение объекты инфраструктуры. Об этом 16 июля сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.

«Поступило 12 сообщений о разрушении <...> объектов инфраструктуры», — говорится в официальном Telegram-канале главы.

Отмечается, что мирные жители не пострадали.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Ранее, 15 июля, глава администрации региона Сергей Лысак сообщал, что повреждены предприятия в Днепропетровской области. В Минобороны РФ эту информацию также не комментировали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.