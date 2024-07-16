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Липецкий облсуд рассмотрит заявления об установлении факта геноцида народов СССР

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Фото: РИА Новости/Василий Савранский
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Липецкий областной суд во вторник, 16 июля, начнет рассмотрение заявления прокуратуры об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«16 июля 2024 года в 11:00 Липецкий областной суд начнет рассмотрение по существу заявления о <…> признании геноцидом установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории Липецкой области нацистскими оккупационными властями и их пособниками», — говорится в сообщении в Telegram-канале

В пресс-службе суда уточнили, что на первом заседании буду опрошены очевидцы событий, краеведы. Кроме того, проведется изучение архивных документов.

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Заявление об установлении факта геноцида народов СССР на территории региона в годы Великой Отечественной войны 2 июля было направлено в суд прокуратурой Липецкой области по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. Уточнялось, что во время ВОВ современная территория Липецкой области дважды находилась под немецкой оккупацией — в ноябре–декабре 1941 года и с июля 1942 года по январь 1943 года.

Также отмечалось, что были установлены факты массовых казней и пыток мирных жителей, создания концлагерей, а также похищения и уничтожения материальных и культурных ценностей. Захватчики использовали население Липецкой области как рабов, бесплатно трудиться заставили свыше 1 тыс. человек. Общее число мирных жителей, ставших жертвами нацистов в регионе, — более 3 тыс. Было установлено, что в переводе на современный курс рубля ущерб, который нацисты нанесли инфраструктуре и предприятиям Липецкой области, превышает 2 трлн рублей.

Ранее, 27 июня, прокуратура Республики Карелия по поручению Краснова направила в суд заявление о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков и финских войск в регионе в годы ВОВ. В ведомстве напомнили, что Финляндия оккупировала две трети Советской Карелии, и на территории республики было 100 концентрационных и трудовых лагерей, где находилось более 20 тыс. узников. Общий ущерб, причиненный региону во время оккупации, превышает 20 трлн рублей.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин 22 июня заявил, что во внешней политике Германии существуют двойные стандарты, и это подтверждается отказом Берлина выплачивать репарации жертвам нацизма, в том числе жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Глава СК России подчеркнул, что необходимо признать зверства нацистов геноцидом — это напомнит миру, к чему приводит поддержка такой преступной идеологии.

За день до этого, 21 июня, Бастрыкин сообщил, что собраны доказательства планов нацистов истребить советский народ. Председатель СК РФ также указал, что западные страны не вспоминают режим Гитлера по огромным жертвам среди мирного населения СССР, они пытаются предать забвению память миллионов погибших.

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