Выдвижение Вэнса на пост вице-президента США назвали катастрофой для Украины

Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, который был выдвинут как кандидат на пост вице-президента США, может стать катастрофой для Украины. Об этом 15 июля сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По данным издания, Вэнс обладает жесткой позицией по вопросу украинского конфликта, он не будет продолжать поддержку в том же объеме, что Джо Байден.

«В феврале 2024 года, когда Вэнс впервые выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, он сказал Politico, что США необходимо пересмотреть свою поддержку Украины, и пропустил встречу с украинской делегацией и другими сенаторами», — отметили в издании.

В связи с этим его выдвижение в качестве кандидата «вызвало панику в Европе». Один из депутатов отметил, что это «может стать катастрофой для Украины».

Сенатор Вэнс неоднократно публично осуждал решения действующего президента Байдена. Так, он назвал одобрение ударов Украины по территориям РФ «безумным» решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Он также призывал к ограничению дополнительной помощи Украине, подготовив законопроект, согласно которому поставки оружия на Украину и влияние Джо Байдена на решение об этих поставках будут значительно ограничены. Кроме того, Вэнс положительно отзывался об интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.