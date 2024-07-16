Самостоятельные туристы выбирают этим летом Турцию, Краснодарский край, Грузию и Китай

Чаще всего самостоятельные туристы, то есть те, кто предпочитает не прибегать к услугам туроператоров и турагентов, этим летом выбирали для своих поездок Турцию, Россию, Таиланд, Грузию и Китай. Это следует из данных страховых компаний, которые продают медицинские и туристические полисы.

Так, в «Росгосстрахе» активнее всего страховки на лето оформляли для поездок в Турцию (57%), Россию (15%), Таиланд и Грузию (менее 10%). В «АльфаСтраховании» же в Турцию оформили почти 18% страховок, по России — 15,3%, в Грузию — 11,6%, в страны Шенгена — 8%, а в Китай — 6,5%.

В СОГАЗе «Известиям» сообщили, что этим летом почти 20% туристических страховок приходятся на путешествия по России. Среди популярных зарубежных направлений там назвали Таиланд, Китай, Турцию, страны Европы, ОАЭ, Индию, Индонезию и Вьетнам. А в группе «Ренессанс Страхование» чаще всего путешественники покупали страховки в страны Шенгена и по России. Далее следуют Китай, Турция, Кипр, Грузия и Южная Корея.

«Турция сохраняет многолетние лидирующие позиции, но расширение возможностей для внутреннего туризма в России дало свои результаты, сократив разрыв в популярности», — констатировали в «АльфаСтраховании».

В компании отметили, что турпоток в Китай нарастает с момента отмены ковидных ограничений.

В сервисе «Яндекс Путешествия» изданию сообщили, что чаще всего туристы с его помощью организовывали для себя путешествия по России, Белоруссии и Абхазии. Затем следуют Турция, страны Шенгена, Грузия и Китай. В компании конкретизировали: чаще всего в России туристы сами бронируют всё, что необходимо для поездок, когда собираются в Краснодарский край, Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан, Крым, Нижегородскую, Калининградскую и Ярославскую области, а также в Ставропольский край.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Роза километров: куда едут самостоятельные путешественники этим летом