Выдачи ипотеки на ИЖС в первом полугодии выросли в 2,4 раза
Россияне взяли рекордный объем кредитов на индивидуальное жилищное строительство за первое полугодие 2024-го — на 385 млрд рублей, сообщили «Известиям» в ДОМ.РФ. Это в 2,4 раза больше, чем в предыдущем году. Тенденцию также подтвердили в крупнейших банках.
За январь–июнь в ВТБ выдали в пять раз больше кредитов на самостоятельное строительство домов, чем за аналогичный период 2023-го, рассказали в пресс-службе финансовой организации.
«В первом полугодии спрос на ипотеку на частные дома достиг своего пика. На фоне дорогих кредитов на городскую недвижимость треть наших заемщиков предпочли строить дома сами», — пояснил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Другие участники рынка также отметили повышенный интерес россиян к кредитам на ИЖС. В «Сбере» к июню их ежемесячные выдачи выросли почти втрое — с 7,2 тыс. до рекордных 20,8 тыс., уточнили в пресс-службе организации. Газпромбанк за первое полугодие выдал в 10 раз больше кредитов, чем в прошлом году.
По данным опроса от ДОМ.РФ и ВЦИОМ, 67% российских семей считают собственный дом наиболее предпочтительным видом жилья, напомнили в пресс-службе Минстроя РФ.
Индивидуальное строительство набирает обороты из года в год, подчеркнул гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев. По его мнению, рекорды первого полугодия 2024-го — явно не предел.
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Со ставкой на дом: россияне взяли рекордный объем ипотеки на ИЖС