Волонтер дала советы по поиску пропавшей кошки

Администратор команды волонтеров «Найди меня» по Санкт-Петербургу и Ленобласти Марина Смирнова рассказала, как правильно искать пропавшую кошку.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в понедельник, 15 июля, специалист отметила, что важно быть собранным и соблюдать последовательность действий при поиске пропавшего питомца. Так, если кот или кошка вдруг исчезли из поля зрения, прежде всего стоит тщательно осмотреть жилище: кошки могут прятаться, особенно в стрессовой ситуации. Не стоит метаться и громко звать питомца, поскольку это может еще больше напугать его.

Волонтер предупредила, что котята залезают в открытую стиральную машину и засыпают там в куче белья либо прячутся за батареи, в другие труднодоступные места. Если же животного нет в доме, поиски следует перенести во двор и на улицу. Далеко от дома, отметила Смирнова, кошки не убегают и выбирают укромные места: подвал, чердак, прячутся под машиной, на дереве или на контейнерной площадке. В этом случае тоже не стоит громко звать питомца, поскольку ему может передаться тревога хозяина, пишет РИАМО.

Также в поиске кошки стоит задействовать распечатанные цветные объявления, расклеить их нужно в своем и соседнем дворах, а также на ближайших улицах. Они должны содержать фото, кличку, особые приметы, а также контакты для связи. Эту же информацию следует разместить и в группах в соцсетях, мессенджерах, группах потерянных животных во ВК, на «Авито». В Петербурге и Ленобласти хорошие результаты дает поиск по базе потерянных животных «Я потерялся» во ВК.

Помимо этого, стоит опросить местных жителей, дворников, бабушек на лавочках, тех, кто любит кормить бездомных котов. Им также можно раздать объявления о поиске. Возле подъезда волонтер посоветовала разместить кошкин лоток с использованным наполнителем и миску.

Заново обойти все перечисленные места с фонариком можно вечером после захода солнца. В темноте у кошек светятся глаза. Особое внимание стоит уделить дырам, кустам, подвалам, местам кормежки бродячих кошек.

По словам Смирновой, стоит также проложить «тропы» к дому: разрезать тряпку с запахом кошки на лоскутки. Это может быть нестиранная простыня, подстилка, где она спала. Лоскутки развешиваются по пути к подъезду на минимальной высоте. Можно посыпать «тропы» наполнителем, куда ходила кошка, пишет 360.ru.

Смирнова добавила, что также можно попробовать получить доступ к камерам видеонаблюдения.

Если в первый день поиски не увенчались успехом, нужно регулярно проверять сообщества по продаже или пристройству котов в интернете. Кроме того, следует обзвонить приюты и ближайшие ветклиники на случай, если кошку принесли туда, отмечает Life.ru. У них следует оставить свои данные.

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