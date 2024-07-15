Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Xiaomi

В работе гаджетов Xiaomi в России произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные от 15 июля, представленные ресурсом Downdetector.su, который собирает информацию пользователей о неполадках.

Согласно приведенной информации, первые жалобы поступили примерно в 17:00 мск. Тогда практически одновременно о сбое в работе Xiaomi сообщило более 100 человек. Обращения о проблемах в работе поступали до 18:30 мск, затем постепенно их количество пошло на спад.

Уточняется, что преимущественно сбои были зафиксированы в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Свердловской области и Татарстане.

Пользователи в комментариях сообщили, что у некоторых из них смартфоны выключились и не включаются. Кроме того, наблюдаются проблемы с работой камеры и рядом приложений, в том числе для работы «Умного дома».

Ранее, 12 июня, «Ростелеком» сообщил, что российские пользователи могут столкнуться с проблемами в работе YouTube на фоне проблем с оборудованием Google. Там объяснили, что проблемы происходят с принадлежащим американской корпорации оборудованием, которое используется для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе.