Бежали от огня: кто виноват в крупном пожаре под Новороссийском

Крупный и крайне сложный для тушения лесной пожар в районе хутора Дюрсо Краснодарского края возник по вине местного населения , рассказал «Известиям» руководитель Рослесхоза Иван Советников. Он заверил, что виновные в уничтожении лесов будут найдены и наказаны. По факту пожара, захватившего более 600 тыс. кв. м лесных массивов, следователи возбудили уголовное дело, в Новороссийске власти ввели режим ЧС. Несмотря на сильную жару, сложный горный рельеф и порывистый ветер, спустя сутки пожарные смогли остановить огонь, который двигался на жителей Дюрсо. О том, как тушили горящий лес и каким будет ущерб, — в репортаже «Известий».

Развели огонь

Крупный лесной пожар под Новороссийском, который начался утром 14 июля и с невероятной скоростью распространялся в течение всего дня, смогли локализовать лишь спустя сутки . Основной задачей огнеборцев было не допустить распространения огня на населенный пункт Дюрсо. Жителей хутора оповестили о возможной эвакуации, но она не потребовалась.

Утром в воскресенье в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на 3 га. Из-за сухой и жаркой погоды огонь распространялся быстро, а сильный, до 17 м/с, ветер раздувал искры, создавая на своем пути огненные вихри. Буквально за час пожаром были охвачены уже 10, а затем и 20 га лесных массивов. А к утру 15 июля площадь горения достигла 62 га , сообщили в МЧС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Накануне вечером к месту горения выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 50 специалистов и семь единиц техники. К тушению подключили авиацию — самолет Ил-76 за один вылет выливает 40 т воды. Задействовали и два вертолета — Ка-32 и Ми-8 — с водосливными устройствами.

Ликвидацию пожара осложнял сложный рельеф. В труднодоступной местности наземная группировка МЧС тушила пламя с помощью ранцевых огнетушителей. МЧС опубликовало кадры вертолета, который распыляет воду над труднодоступной лесной и горной местностью.

Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию нескольких баз отдыха. Больше всего пострадала турбаза «Романтик», здесь сгорело около 60 строений , в основном это хозпостройки и летние домики для отдыхающих, убедился корреспондент «Известий», побывавший на месте ЧП. Огонь успели потушить на подступе к более крупным и капитальным строениям. Однако пожар был такой силы, что припаркованные на турбазе автомобили сгорели дотла , а номера полностью оплавились.

Пожар на территории баз отдыха «Романтик-2» и «Голубая волна» Фото: ИЗВЕСТИЯ

Пламя перекинулось и на соседнюю базу «Голубая волна», здесь выгорело восемь строений и пять авто, пострадали также базы отдыха «Моряк», «Энергетик» и «Строитель». В понедельник все очаги пожаров на территории турбаз были потушены, сообщили в МЧС. Всего от огня пострадали 68 построек.

15 июля работы по тушению продолжились. В них принимали участие уже более 320 специалистов и 84 единицы техники.

«Впереди еще половина лета…»

Проезд в хутор Дюрсо 15 июля был закрыт для посетителей. На месте работали сотрудники администрации, волонтеры, огнеборцы и ДПС. Пускали только работников и владельцев туристических баз , чтобы те могли оценить масштаб происшествия и размер ущерба. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на месте был развернут оперативный штаб.

Глава региона вылетел в Новороссийск. Вместе с замминистра МЧС России Анатолием Супруновским он осмотрел территорию и обсудил с ним действия по предупреждению таких происшествий.

«Эта ситуация показала нам, насколько важно своевременно выявить и реагировать на малейшие признаки возгорания», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Он добавил, что «впереди еще половина лета», туристы будут приезжать на черноморское побережье в том числе и для палаточного отдыха. В связи с этим чиновник поручил усилить пешее патрулирование туристических районов и маршрутов, а также работу мобильных групп по выявлению очагов возгорания в муниципалитетах побережья. «Основная задача — исключить угрозу для жителей и гостей региона», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Также в понедельник появилась информация о двух пострадавших. Они обратились за медпомощью, но от госпитализации отказались. Всего с баз отдыха администрация заблаговременно эвакуировала более 500 человек, в том числе 64 ребенка . В безопасное место их доставляли на автобусах и по морю на катерах.

Вывозить людей помогали также участники местных мотоклубов. Ночью они курсировали по огненной дороге на мотоциклах и квадроциклах, подвозили продовольствие, воду, маски, лопаты . Местные жители также приносили спасателям и волонтерам всё, о чем они просили.

— Накупили энергетиков, молока, сигарет — то, что люди просили, — рассказала «Известиям» местная жительница Ксения Бурущенко. — Привезли, теперь ждем «газельку», чтобы перегрузить и отвезти на место.

Пожар на территории турбазы «Строитель» Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам очевидцев, пламя стремительно распространялось, а завеса дыма была настолько густой, что закрывала видимость с моря. Огонь шел в сторону Дюрсо и захватывал новые участки. Сухая трава и ветви мгновенно вспыхивали от разлетавшихся искр.

После пожара лес практически уничтожен огнем, сгорели реликтовые деревья , убедился на месте корреспондент «Известий». Ночью пожарные взяли обстановку под контроль — к утру территория пожара не увеличилась. К понедельнику остались локальные очаги в труднодоступных местах. Там авиация точечно сбрасывала воду.

— Продвигались трудно, искали доступные места к очагам возгорания и ликвидировали с помощью огнетушителей , — рассказал «Известиям» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев. — В воскресенье было очень ветрено, сухая устойчивая погода, это сильно осложняло тушение пожара. Как видите, сложный рельеф местности доступность тоже очень затруднил . В понедельник обстановка стала намного проще.

Человеческий фактор и миллионный ущерб

По факту крупных пожаров в Новороссийске власти ввели режим чрезвычайной ситуации. ЧП возникло по вине местного населения , рассказал «Известиям» руководитель Рослесхоза Иван Советников.

— Вчера в районе хутора Дюрсо Краснодарского края по вине местного населения возник очень сложный лесной пожар. Хочу заверить, что виновные будут найдены и понесут строгое наказание, — отметил он. — Уже сейчас возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам Ивана Советникова, с эвакуацией людей регион справился успешно.

— Из-за жары в +40 градусов один вертолет Ми-8 не смог сбрасывать воду, а люди на земле в это время продолжали работать, не давая огню продвинуться дальше , — сказал глава региона.

Иван Советников добавил, что по состоянию на 12 часов понедельника пожар уже не угрожал населенным пунктам, активного распространения огня не было. При этом глава Рослесхоза подчеркнул, что в случае необходимости ведомство привлечет дополнительные силы и средства.

Краснодарский край — не единственный регион, переживший пожар из-за жаркой сухой погоды. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Рослесхоза, за сутки в России ликвидировано 152 лесных пожара на площади 168,8 тыс. га. Так, пожар в крымском Коктебеле возник 15 июля на площади 20 га и распространился на Карадагский заповедник с его реликтовыми растениями и 5,5 тыс. видов животных. Среди них 193 внесены в Красную книгу Республики Крым.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

С огнем борются более 150 специалистов и 25 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Всего к тушению пожаров по всей стране привлечено более 6,1 тыс. человек, свыше 720 единиц спецтехники и 130 воздушных судов.

Сложнее всего ситуация с пожарами в Забайкалье и Якутии. Там помощь в стабилизации лесопожарной обстановки местным спасателям оказывают более тысячи авиапожарных федерального резерва «Авиалесоохраны» и 13 региональных авиаотделений.

99% всех лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения человека с огнем, подтвердил «Известиям» завкафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова Владимир Петров. Что касается ущерба конкретного пожара под Новороссийском, то он, по мнению ученого, может исчисляться сотнями миллионов рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Есть методика, которая помогает рассчитать ущерб от пожара обычных деревьев, — рассказал эксперт. — Но ущерб от потери особо ценных реликтовых насаждений выше в десятки раз. С точки зрения потерянной древесины 1 га уничтоженных насаждений оценивается от 5 до 10 млн рублей. Если оценивать лес как экосистему, то здесь, я считаю, умножать нужно на сто.