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На Украине задержали организовавшего схему переправки уклонистов депутата

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Фото: Telegram
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На Украине задержали депутата Береговского городского совета от партии «Европейская солидарность» Виктора Саенкова, организовавшего схему незаконной переправки уклонистов через границу. Об этом 15 июля сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на прокуратуру Закарпатья.

«В прокуратуре уточнили, что депутат организовал целую схему по переправке уклонистов через границу. Он координировал их размещение в гостиницах Берегово, а также дату и способ пересечения границы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

За услуги Саенков брал $7 тыс. с одного человека. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее, 16 мая, генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч указал на высочайший уровень коррупции на Украине. По его словам, коррупция в стране остается одной из самых высоких в Европе. Кабмин республики остается одним из наименее прозрачных в Европе.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента страны Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

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