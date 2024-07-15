Эксперт оценил возможность изменения политики Эстонии после отставки Каллас

Политика Эстонии не изменится после отставки премьер-министра страны Кайи Каллас и формирования нового правительства. Такое мнение президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич высказал в понедельник, 15 июля.

Ранее в этот день Каллас и правительство Эстонии подали в отставку, до вступления в должность нового кабмина она продолжит исполнять обязанности, передает RT. Каллас покидает пост в связи с тем, что на саммите в Брюсселе 28 июня лидеры стран Евросоюза (ЕС) утвердили ее кандидатуру на пост верховного представителя объединения по иностранным делам и безопасности, сообщает 360.ru.

«В Эстонии политика не зависит от премьера. И даже не зависит от 101 депутата парламента Рийгикогу, и от президента тоже не зависит. Если американское посольство, которое по численности равно примерно правительству Эстонии, скажет вступить в состав России, то через полчаса за решение будет проголосовано. Это не страна, субъектности у Эстонии нет, и дело тут не в величине», — пояснил он в разговоре с «Абзацем».

Он добавил, что Эстония вступала в Европейский союз и в НАТО, зная, что суверенитета у нее не будет, и заранее отказываясь от суверенитета.

Ранее, 10 июля, эстонская газета Postimees опубликовала данные опроса, в ходе которого 65% опрошенных граждан страны заявили, что не удовлетворены работой правительства Каллас. При этом 68% респондентов негативно оценили ее собственную работу.