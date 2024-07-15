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Сплавились с задачей: как Россия стала мировым лидером по выпуску никеля

Владимир Путин оценил развитие горно-металлургического комплекса страны и вклад в этот процесс республик Донбасса
Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для России, в том числе для оснащения армии и дальнейшего роста национальной экономики, заявил Владимир Путин 15 июля. Несмотря на санкционное давление, горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться: в 2023 году Россия заняла лидирующие позиции по выплавке никеля, алюминия и титановой продукции. Особые успехи продемонстрировал Донбасс — там за последний год выпуск металлопродукции увеличилось на 30%. И эти цифры буду только расти за счет запуска новых производств — так, в понедельник Владимир Путин по видеосвязи дал старт вводу в эксплуатацию серии объектов в разных регионах России, в том числе доменной печи №5 на Енакиевском металлургическом заводе в ДНР.

Успехи в развитии промышленного производства металлов

Владимир Путин 15 июля принял участие в мероприятии к Дню работников и ветеранов горно-металлургического комплекса. Он ежегодно отмечается в России в третье воскресенье июля, и в 2024 году придется на 21 июля. Сегодня в этой сфере трудится почти 700 тыс. человек, среди которых горняки, доменщики, сталевары, кузнецы, прокатчики, литейщики.

— Ваш нелегкий труд, требующий профессионализма, стойкости и закалки, по праву пользуется заслуженным уважением и почетом. Мы гордимся вашими достижениями, весомым вкладом в развитие отечественной металлургии, которая имеет, безусловно, стратегическое значение для всей нашей страны, для наращивания ее промышленного потенциала, реализации крупных инфраструктурных проектов, оснащения армии и флота — то есть для дальнейшего роста национальной экономики, надежного обеспечения обороны и безопасности Родины, — сказал президент.

Аналогичный опыт применялся и в годы Великой Отечественной войны — тогда для помощи фронту использовались металлургические и машиностроительные заводы страны, напомнил первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. К примеру, каждый второй танк был «одет» в броню в Сталинске-Кузнецком — сегодняшнем Новокузнецке — а каждый десятый собран в Омске.

Путин
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Сейчас для победы следует задействовать любые ресурсы, и без российского металла тут уж точно никак не обойтись — это и те же танки, и пушки, и самолеты. Большинство деталей военной техники — металлические, поэтому эта отрасль ближе всех остальных к ВПК, а значит, и внимание к ней требуется отдельное, — сказал он «Известиям».

Сегодня, вопреки санкциям, горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться и привлекать инвестиции. К примеру, в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе — по выпуску алюминия, третье — по производству титановой продукции и пятое — по объемам выплавки стали. При этом год от года отрасль становится все более высокотехнологичной: внедряются передовые инженерные решения и разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами.

— Всё это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах — от авиации и космонавтики до электроники и медицины, — сказал президент.

никель
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк


К примеру, Россия рассчитывает нарастить выпуск редких и редкоземельных металлов к 2030 году в восемь раз, и сократить долю импорта в потреблении до 15%, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Кроме того, металлургическая отрасль РФ уже в прошлом году вышла на близкие к рекордным объемы производства, в том числе за счет наращивания в разы отгрузок для ОПК, заявил министр.

— В черной и цветной металлургии драйвером роста является строительный сектор, что обеспечено госпрограммами по модернизации ЖКХ, газификации, развитию жилищного и дорожного строительства. А со стороны промышленности свою роль сыграло увеличение производства в судостроении, автомобильном и железнодорожном машиностроении, — сказал Антон Алиханов.


Тем не менее, Владимир Путин признал, что в металлургической промышленности пока сохраняется много проблем, которые необходимо решать.

алюминий

Производство алюминия

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

При этом даже в сегодняшних условиях отрасль имеет огромный потенциал для роста и развития, считает зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Об этом говорят прошлогодние цифры — рост производства в обрабатывающей промышленности составил 9%.

— Сегодня стране нужен металл. Причем, особенно требуются высоколегированные сплавы, конструкционные материалы с высокими механическими свойствами, то есть с высокой прочностью, жаростойкостью. Для атомной промышленности необходимы материалы, которые могут длительное время работать при высоких температурах и при этом иметь радиационную стойкость. Все это связано с развитием таких базовых отраслей, как авиация, авиастроение, двигателестроение, и, конечно же, большими планами по развитию судостроительной отрасли, — сказал Александр Спиридонов.

Открытие новых объектов и металлургической потенциал Донбасса

В честь грядущего Дня металлурга Владимир Путин по видеосвязи дал старт вводу в эксплуатацию серии объектов в разных регионах России. Одним из наиболее ожидаемых (после почти пятилетнего простоя) стал запуск доменной печи №5 на Енакиевском металлургическом заводе в ДНР, где трудится 4,5 тыс. человек.

Запуск этой печи позволит плавить более 1 млн т стали в год. Но для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит сделать еще много, и власти РФ будут постепенно эти задачи решать, подчеркнул Владимир Путин. Металлургическая отрасль всегда играла ведущую роль в промышленном секторе Донбасса, добавила сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

металл
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков


— Даже несмотря на сложную оперативную обстановку в нашем регионе, отмечается рост производства металлургической продукции. Сегодня дано разрешение на пуск доменной печи № 5 Енакиевского металлургического завода. Это позволит получать 250 т чугуна в сутки. Для нас, как для исконно промышленного региона, жители которого не боятся тяжелой работы и выполняют ее на совесть, запуск промышленного предприятия — важное и, безусловно, радостное событие. Шаг за шагом происходит интегрирование промышленной отрасли республики в единое экономическое пространство нашей страны, — сказала «Известиям» сенатор.

Регион уже добился серьезных успехов в этой сфере: в 2023 году по сравнению с 2022-м в ЛНР и ДНР производство металлопродукции увеличилось на 30%.

— Очень хороший показатель, — резюмировал Владимир Путин.

Сопоставимая динамика наиболее вероятно будет и в нынешнем году: ожидается увеличение производства продукции на 2,5 млн т, добавил Антон Алиханов. Он также отметил, что уже запущена работа ключевых мощностей в контуре Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) — крупнейшего промышленного объединения на территориях республик. В него входят Алчевский и Енакиевский заводы, Макеевский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление, Стахановский завод ферросплавов, Ясиновский коксохимический завод.

конференция

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов (в центре)

Фото: ТАСС/POOL/Cергей Бобылев

Также дан старт вводу в эксплуатацию еще некоторых металлургических объектов в стране. В Нижегородской области на предприятии «Русполимет» запущены печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава, которые позволят предприятию почти в два раза нарастить мощности по производству жаропрочных сталей, сплавов и изделий из них.

На Магнитогорском металлургическом комбинате в Челябинской области введен комплекс по выпуску сухого коксующегося угля с общей мощностью установки до 2,5 млн т в год. Его ввод позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тыс. т в год. Это как раз одна из целей металлургической отрасли — снижение вредной нагрузки на экологию, напомнил президент.

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