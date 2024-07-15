Врач посоветовала рацион питания для улучшения качества сна

Средиземноморский тип питания помогает нормализовать сон, сделать его более глубоким и менее тревожным. Об этом заявила 15 июля врач терапевт-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева.

Она отметила, что в средиземноморском рационе содержится много растительных продуктов, оливковое масло, а также рыба и морепродукты. Кроме того, в нем присутствует минимальное количество простых углеводов.

Согласно исследованиям, люди, которые придерживаются подобного типа питания, имеют более качественный сон.

«Дело в том, что этот тип питания обеспечивает организм минералами, которые благотворно влияют на нервную систему, процесс засыпания и, соответственно, сам сон», — рассказала Солнцева «Газете.Ru».

Крое того, на качество сна благоприятно влияет активный образ жизни, а также исключение за пять часов до сна напитков с кофеином.

Специалист также порекомендовала не употреблять на ужин жирную пищу. Необходимо включить в свой рацион белок и клетчатку.

Ранее, 14 мая, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин сообщил, что для крепкого сна необходимо добавить в рацион вишню. Кроме того, благотворно влияют витамины Д3, С, Е, фолиевая кислота. Употреблять их рекомендуется согласно возрастным нормам, заключил физиолог.