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Более 40% руководителей заявили о проблемах с наймом в летний период

Опрос: 45% руководителей заявили о проблемах с наймом в летний период
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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45% опрошенных руководителей заявили о проблемах с наймом в летний период. Сложнее всего найти сотрудников для работы в офисе. Об этом говорится в исследовании «Контур.Толка». Результаты появились в распоряжении «Известий» 16 июля.

Летом растет число сотрудников, которые хотят работать удаленно. 58% опрошенных заявили, что это сезонная тенденция. Еще 42% руководителей ответили, что не меняют режим работы компании в летние месяцы.

Тенденция отражается и на рынке труда. Почти половина опрошенных наблюдает резкий спад активности среди кандидатов: закрывать вакансии летом сложнее (45%). 17% работодателей не могут найти сотрудников именно в офис, хотя с закрытием вакансий, которые предполагают работу из дома, проблем нет.

Больше трети разрешают подчиненным работать летом удаленно в случае аномальной жары или непогоды (38%). Почти столько же отмечают: достаточно желания самого сотрудника (37%). Еще 19% отпускают сотрудников домой из-за болезни и недомогания. 8% руководителей согласуют такой режим только тем, кому доверяют. 4% не готовы переводить сотрудников домой ни при каких условиях.

Отказ в удаленной работе может стать причиной увольнения. О массовой проблеме рассказала четверть опрошенных (22%), еще треть руководителей отмечает единичные случаи увольнений. 27% удается найти компромисс с подчиненными. В 17% компаний даже не просят о переводе на удаленку из-за правил организации.

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Мнения руководителей о продуктивности подчиненных разделились. 35% уверены, что всё зависит от сотрудника. Еще треть не сомневается: находящиеся дома сотрудники занимаются личными делами вместо работы (32%). Четверть респондентов отметила, что в офисе легче контролировать сотрудников. Лишь 13% руководителей считают удаленщиков более продуктивными.

«Несмотря на то что 61% руководителей достаточно лояльно относятся к переводу сотрудников на удаленку в летние месяцы, большинство усиливают контроль за работой подчиненных. В частности, 36% просят всегда включать камеру на онлайн-встречах, 32% пристальнее следят за выполнением задач, 17% поручают сотрудникам делать подробные отчеты о своей работе. При этом развитие культуры коммуникации при работе в удаленном и гибридном формате — один из ключевых трендов рынка труда», — сказал руководитель проекта «Контур.Толк» Павел Скрипниченко.

Ранее аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» совместно с порталом по поиску работы SuperJob.ru провели опрос и узнали, какие блюда предпочитают офисные сотрудники и сколько они на это тратят. В большинстве случаев стоимость готового перекуса обходится в сумму от 200 до 1 тыс. рублей, по оценке самих ответивших. Результатами опроса аналитики поделились с «Известиями» 12 июля.

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