Польша отказалась укреплять границу с РФ дополнительными заграждениями

Польские власти на сегодняшний день не планируют укреплять границу с Калининградской областью РФ таким же заграждением, как на белорусской границе. Об этом 15 июля сообщил глава МВД Польши Томаш Семоняк.

Как рассказал министр, на польско-российской границе установили только колючую проволоку, но в связи с отсутствием угроз наплыва беженцев дальнейших заграждений возводить не будут.

«Нет сигналов об угрозе нелегальной миграции с той (российской. — Ред.) стороны», — заключил Семоняк в ходе программы «Речь о политике», трансляция которой опубликована на YouTube.

Глава МВД добавил, что Польша внимательно следит за приграничной с РФ зоной.

Ситуация на польско-белорусской границе обострена в связи с тем, что польские силовики регулярно пытаются вытеснить на территорию Белоруссии незаконных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. С января по июнь 2022 года Польша возвела на границе оборудованную средствами дистанционного контроля заградительную стену высотой 5,5 м и длиной 186 км.

В конце июня глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что страна рассматривает возможность полного закрытия границы с Белоруссией. Кроме того, агентство Reuters сообщало 5 июля, что Польша надеется привлечь дополнительных пограничников и полицию из Финляндии, Германии и Греции. Позднее, 10 июля, замглавы министерства национальной обороны Польши Павел Бейда сообщил, что ведомство с 1 августа увеличит число солдат, задействованных в усилении границы с Белоруссией, с 6 тыс. до 17 тыс.