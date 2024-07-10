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Польша увеличит число солдат на границе с Белоруссией с 6 до 17 тыс.

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Министерство национальной обороны Польши с 1 августа увеличит число солдат, задействованных в усилении границы с Белоруссией, с 6 тыс. до 17 тыс., включая резерв. Об этом 10 июля сообщил замминистра ведомства Павел Бейда.

Наращивание живой силы планируется в рамках операции «Безопасное Подляское воеводство», предполагающей унификацию командного процесса и усиление участия армии в охране приграничных зон. При этом указанное воеводство расположено на северо-востоке Польши, что граничит с Белоруссией и Литвой.

«Одним из элементов операции является увеличение численности вооруженных сил на границе до 17 тыс. солдаты. Это около 8 тыс. солдат, служащих непосредственно на границе и 9 тыс. человек в так называемом резерве», — цитирует Бейду портал Samorzadowy.

Замминистра добавил, что, в случае угрозы дополнительно 9 тыс. солдат будут отправлены на границу в течение 48 часов. Это будут силы быстрого пограничного реагирования. Кроме того, на охрану границы отправят 150 бронемашин.

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Ранее в этот день белорусская таможня сообщила, что Польша остановила пропуск грузовиков из Белоруссии через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Кукурыки» — «Козловичи». Уточнялось, что в направлении Белоруссии автомобили пока следуют, но намного медленнее обычного.

Ранее, 22 июня, глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что страна рассматривает возможность полного закрытия границы с Белоруссией. Кроме того, агентство Reuters сообщало 5 июля, что Польша надеется привлечь дополнительных пограничников и полицию из Финляндии, Германии и Греции.

В мае премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о создании буферной зоны шириной примерно 200 м от линии границы. Позднее, 2 июня, уточнялось, что в общей сложности она затронет 27 областей — в основном будет на территории Гайновского района и в одном месте в Белостокском. Однако уже на следующий день в Варшаве заявили, что инициативу решено отложить, но приграничье будет усилено сотней военных.

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