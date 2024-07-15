ОАК передала Минобороны первые в этом году партии самолетов МиГ-31
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ первые в этом году партии истребителей Миг-31. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба корпорации.
«Филиал ПАО «ОАК» — Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» <...> произвел отправку Минобороны России первых в этом году партий самолетов типа МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию», — говорится в сообщении.
Уточняется, что передача была выполнена в рамках гособоронзаказа. Кроме того, вся техника уже прошла наземные и летные испытания и направлена к местам постоянного базирования, добавили в ОАК.
МиГ-31— двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах.
Ранее, 10 июня, Иркутский авиационный завод ОАК произвел и передал Минобороны РФ партию учебно-боевых самолетов Як-130. Отмечалось, что такая модель самолета отличается хорошей маневренностью и современным комплектом бортового радиоэлектронного оборудования.