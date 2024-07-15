Немецкие наемники, в том числе снайперы, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие в боевых действиях в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает Der Spiegel.

В ролике на своем YouTube-канале журнал рассказал о 49-летнем Отто из Баварии, который является снайпером в составе ВСУ. Отмечается, что он примкнул к украинской армии еще в 2022-м и участвовал в боевых действиях с пехотными отрядами войск.

Немец обучался снайперскому делу в бундесвере, несколько раз посещал Украину до начала спецоперации РФ по защите Донбасса. В ролике, представленном на YouTube-канале 11 июля, также рассказывается о том, что сейчас он участвует в боевых действиях на стороне ВСУ в Часовом Яре.

Ранее, 26 июня, Следственный комитет (СК) РФ заявил о вербовке в украинскую армию более 3 тыс. наемников из 70 стран. До этого, 3 июня, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил «Известиям», что по состоянию на конец марта в рядах ВСУ было уничтожено около 6 тыс. наемников.

В марте украинский военнопленный Юрий Водян сообщил, что в его бригаде были наемники из Германии, США, Польши, Великобритании и Австралии. По его словам, они вступили в ряды ВСУ, чтобы заработать денег и набраться опыта.

Еще в феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что военнослужащие ряда стран НАТО давно находятся на Украине и активно помогают украинским войска в эксплуатации вооружений. В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости бороться с наемничеством на украинской территории. По его словам, в стране осталось менее половины иностранцев.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.