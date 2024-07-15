Здание Ленинградского вокзала в Москве закроют на реконструкцию с 11 августа

Здание Ленинградского вокзала будет закрыто на реконструкцию в августе 2024 года. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила в понедельник, 15 июля.

«В августе Ленинградский вокзал ждет масштабное обновление. С 11 августа пассажирское здание старейшего вокзала столицы будет закрыто для обновления и интеграции в систему московского транспорта», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В дептрансе отметили, что все электрички и поезда дальнего следования продолжат прибывать и отправляться с Ленинградского вокзала по расписанию, но путь к ним изменится, пишет «Москва 24». Для пассажиров разместят понятную навигацию с объяснением пути к поездам, сообщается на сайте aif.ru.

Городские власти запланировали обновление здания и интеграцию в систему Московского транспорта, передает НСН.

Площадь трех вокзалов — крупнейший транспортный узел столицы. Здесь пересекаются два диаметра, две линии метрополитена, наземный городской транспорт и поезда дальнего следования, пишет РИАМО.

Ранее, 8 июля, мэр Москвы Сергей Собянин совместно с заместителем председателя правительства РФ Виталием Савельевым и гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым доложили президенту России Владимиру Путину, что высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург свяжет крупнейшие городские агломерации и экономические центры России, в которых живет около 40,2 млн человек, то есть около 27% населения России.