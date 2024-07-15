Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер признался в нетрадиционной ориентации

Младший брат бывшего пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера Ральф признался в отношениях с мужчиной (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским). Фото со своим партнером он опубликовал 15 июля в социальных сетях.

49-летний гонщик уточнил, что его избранника зовут Этьен. Отношения пары длятся два года.

С 2001 по 2014 год Ральф Шумахер был женат на модели Коре Бринкманн, уточняет «Газета.Ru».

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Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы в декабре 2013 года, когда катался на лыжах во Французских Альпах. После этого он несколько месяцев провел в коме, а с сентября 2014 года находится под опекой семьи и ни разу не появлялся на публике.

Семья Шумахера скрывает всё происходящее с ним. В декабре 2023 года Ральф Шумахер отметил, что его брат не сможет вернуться к полноценной жизни.