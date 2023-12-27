Ральф Шумахер заявил о неспособности Михаэля жить полной жизнью

Ральф Шумахер заявил, что его брат Михаэль, семикратный чемпион «Формулы-1», не сможет вернуться к полноценной жизни. Его слова 27 декабря приводит издание Bild.

«Михаэлю часто везло в жизни, но произошел этот трагический инцидент. К счастью, новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но всё равно всё не так, как раньше», — сказал он.

Ральф подчеркнул, что травма Михаэля изменила его семью, а сама авария стала тяжелым и горьким опытом.

Семикратный чемпион «Формулы-1» получил серьезную травму головы в декабре 2013 года, когда катался на лыжах во Французских Альпах. После этого он несколько месяцев провел в коме, а с сентября 2014 года находится под опекой семьи и ни разу не появлялся на публике. Семья Шумахера скрывает всё, что происходит с гонщиком на протяжении последних лет.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Ferrari Шумахера уйдет с молотка в Женеве. Аукционный дом Sotheby's объявил минимальную сумму в $9,4 млн. На болиде Ferrari гонщик одержал пять побед в Гран-при в 2003 году.

В сентябре швейцарский журналист, бывший гонщик и друг Михаэля Шумахера Роджер Бенуа назвал его состояние безнадежным.