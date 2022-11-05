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Чемпионский болид Шумахера выставлен на аукционе в Женеве

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Ferrari Михаэля Шумахера уйдет с молотка в Женеве. Аукционный дом Sotheby's объявил минимальную сумму в $9,4 млн. На болиде Ferrari Шумахер одержал пять побед в Гран-при в 2003 году, передает телеканал «Известия». Торги пройдут на следующей неделе в Швейцарии. С молотка уйдут также восемь редких голубых бриллиантов. Общая минимальная стоимость камней начинается от $70 млн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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