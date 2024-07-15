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Как подать показания счетчиков за воду и свет в 2024 году

Россиянам рассказали, как правильно подавать показания счетчиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Показания счетчиков за воду и электроэнергию необходимо вносить ежемесячно. От того, насколько верно и своевременно внесены данные, зависит конечная сумма в квитанции. «Известия» рассказывают, когда и как нужно вносить показания счетчиков в 2024 году и что будет, если сделать это неправильно или после установленного срока.

Как подать показания счетчиков в 2024 году

Самый распространенный способ — внести сведения в личном кабинете на портале «Госуслуги» или mos.ru для москвичей. Прежде к системе необходимо подключить свой адрес и лицевой счет. Вводить цифры нужно в правильном формате. Допустимы числа с разделителем — точкой или запятой, а текущие показания должны превышать сведения за предыдущий период.

Если же данные внесены некорректно, самостоятельно отредактировать их не получится. Для исправления потребуется обратиться в Центр госуслуг.

Когда управляющая компания (УК) или ТСЖ находится в соседнем доме или подъезде, информацию можно передать непосредственно в офисе в приемные часы. Также это можно сделать с помощью SMS на специальный короткий номер УК или по электронной почте, указав необходимые сведения.

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Еще один инструмент, который появился не так давно, — Telegram-боты, посредством которых можно быстро передать показания за свет и воду. Для жителей Москвы, например, работает единый Telegram-бот «Цифровые сервисы Москвы», запущенный в 2022 году. С начала работы число его пользователей увеличилось в восемь раз. Подобные сервисы есть сегодня и в других городах.

Когда подавать показания счетчиков в 2024 году

Согласно установленному регламенту, подавать показания индивидуальных приборов учета (ИПУ) необходимо не позднее 25 числа каждого месяца. Однако на местах ресурсоснабжающие организации, УК или ТСЖ нередко обозначают свои даты. Например, с 15 до 20 числа.

Если показания переданы вне рекомендованного срока, то никаких санкций за это не предусмотрено. Их учтут в следующем расчетном периоде. Однако не стоит откладывать показания более чем на три месяца.

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Что будет за неправильные показания счетчиков в 2024 году

В случае просрочки в первые три месяца расчет происходит, исходя из среднемесячных показателей расхода за предыдущие полгода. Обычно разница не столь заметна. Но начиная с четвертого месяца расчет ведется по нормативу, и цифры, как правило, значительно превышают реальный расход.

Помимо этого, представители управляющей компании вправе раз в три месяца обходить квартиры и сверять показания счетчиков с цифрами, которые подают жильцы. Перед этим они должны проинформировать жильцов о грядущем визите. Часто объявление вывешивают на информационном щите за пару недель до проверки.

Чтобы снова иметь возможность передавать данные через «Госуслуги», жильцы, которые не вносили показания больше трех месяцев, должны обратиться в управляющую компанию. Там составят акт контрольных показаний и передадут его в Центр госуслуг. После этого можно продолжить вносить показания привычным способом.

Ранее «Известия» рассказали, как сделать перерасчет за ЖКУ в период отпусков.

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