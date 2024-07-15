11–12 июля с.г. в Санкт-Петербурге состоялся X Парламентский форум БРИКС. В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной думы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, а также высокопоставленные парламентарии стран БРИКС. Основной темой мероприятий форума стала «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». В ходе пленарного заседания с приветственным словом к участникам обратился президент Российской Федерации В.В. Путин.

В рамках программы мероприятий состоялись пленарные сессии, которые были посвящены ключевым направлениям развития межпарламентского сотрудничества стран БРИКС и партнеров. Главы делегаций обсудили роль парламентов в повышении эффективности системы международных отношений и обеспечении ее демократизации, в противодействии фрагментации многосторонней торговой системы и преодолении угроз, связанных с последствиями глобальных кризисов, а также вопросы сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах. В работе расширенных сессий также приняли участие делегации стран Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также председатель Межпарламентского союза, спикер Национальной ассамблеи Объединенной Республики Танзании.

Ключевым событием стало пленарное заседание, на котором выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Приветствуя делегатов, он отметил важную роль парламентов, в том числе в рамках БРИКС, в становлении мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность. «Тема нынешнего форума исключительно важна и говорит сама за себя: подчеркивает характер глобальных, фундаментальных трансформаций, которые происходят на нашей планете сегодня. И ваши открытые дискуссии, прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации. Это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого. Эти бриксовские принципы близки и понятны всем участникам нашего объединения, быстро растущего и обретающего качественно новый уровень влияния на динамику событий в мире», — отметил глава Российского государства.

Открывая рабочую дискуссию пленарного заседания, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь подчеркнула, что форум впервые проходит в новом, расширенном составе: «Такой личный формат общения предоставляет хорошую возможность для предметного и глубокого обсуждения актуальных вопросов взаимодействия национальных парламентов в рамках объединения». По ее словам, сегодня БРИКС можно, без преувеличения, назвать ядром формирующейся системы многополярного мира. Объединение обладает колоссальным потенциалом и уверенно утверждается в качестве одного из столпов современного миропорядка. БРИКС является динамично развивающимся механизмом, сотрудничество в котором основывается на принципах взаимоуважения, равенства, открытости и консенсуса, где нет места доминированию.

Спикер СФ добавила, что к обсуждению вопросов повестки дня в расширенном формате присоединятся и руководители парламентов Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, а также глава Межпарламентского союза. «Парламентский форум БРИКС — яркий пример единства, взаимной поддержки и свободного многостороннего диалога, символ значимости парламентской дипломатии в системе координат межгосударственных отношений», — подчеркнула председатель Совета Федерации.

На пленарном заседании выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, главное отличие БРИКС — это готовность выстраивать отношения на равных, взаимовыгодных условиях для повышения качества жизни граждан каждого государства — участника объединения. В этой связи важно в рамках парламентского измерения активнее работать над реализацией решений лидеров стран, поддерживать постоянный диалог, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень, сказал он.

«Повестка нашего межпарламентского сотрудничества также включает вопросы взаимодействия в сферах энергетики, науки и новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Правильно обменяться опытом законотворчества в этих областях. Реализация учебных и научных программ, создание совместных научных центров будут способствовать повышению эффективности экономик стран БРИКС», — добавил Вячеслав Володин.