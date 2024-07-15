Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан направил лидерам стран ЕС предложения по урегулированию на Украине
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА над Брянской областью
Туризм
Число турпоездок россиян в Таиланд и Китай в июне выросло более чем на 80%
Общество
Пожар около Дюрсо повредил почти 40 зданий баз отдыха
Мир
Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа состоял в стрелковом клубе
Общество
Оставившая чемодан с телом сына жительница Перми признала вину в его убийстве
Общество
В Ленобласти задержали двух подозреваемых в нападении на подростка
Общество
Запорожская область вступила в национальный проект «Производительность труда»
Армия
Бойцы расчета ЗРК «Бук» уничтожили восемь летевших к Мариуполю ракет РСЗО HIMARS
Мир
Премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку
Авто
В России предложили ввести «пошаговую» индексацию утильсбора на автомобили
Мир
Президент Грузии Зурабишвили обжалует закон об иноагентах в конституционном суде
Общество
Движение транспорта ограничили в сторону Дюрсо под Новороссийском из-за пожара
Общество
Вильфанд спрогнозировал жару до +42 на юге России в ближайшие дни
Спорт
Сборная Испании установила рекорд по забитым голам на одном Евро
Спорт
Месси завоевал 45-й трофей в карьере и обновил мировой рекорд
Общество
В Омске арестовали пособника террористической организации

В Санкт-Петербурге состоялся X Парламентский форум БРИКС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

11–12 июля с.г. в Санкт-Петербурге состоялся X Парламентский форум БРИКС. В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной думы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, а также высокопоставленные парламентарии стран БРИКС. Основной темой мероприятий форума стала «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». В ходе пленарного заседания с приветственным словом к участникам обратился президент Российской Федерации В.В. Путин.

В рамках программы мероприятий состоялись пленарные сессии, которые были посвящены ключевым направлениям развития межпарламентского сотрудничества стран БРИКС и партнеров. Главы делегаций обсудили роль парламентов в повышении эффективности системы международных отношений и обеспечении ее демократизации, в противодействии фрагментации многосторонней торговой системы и преодолении угроз, связанных с последствиями глобальных кризисов, а также вопросы сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах. В работе расширенных сессий также приняли участие делегации стран Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также председатель Межпарламентского союза, спикер Национальной ассамблеи Объединенной Республики Танзании.

Ключевым событием стало пленарное заседание, на котором выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Приветствуя делегатов, он отметил важную роль парламентов, в том числе в рамках БРИКС, в становлении мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность. «Тема нынешнего форума исключительно важна и говорит сама за себя: подчеркивает характер глобальных, фундаментальных трансформаций, которые происходят на нашей планете сегодня. И ваши открытые дискуссии, прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации. Это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого. Эти бриксовские принципы близки и понятны всем участникам нашего объединения, быстро растущего и обретающего качественно новый уровень влияния на динамику событий в мире», — отметил глава Российского государства.

Открывая рабочую дискуссию пленарного заседания, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь подчеркнула, что форум впервые проходит в новом, расширенном составе: «Такой личный формат общения предоставляет хорошую возможность для предметного и глубокого обсуждения актуальных вопросов взаимодействия национальных парламентов в рамках объединения». По ее словам, сегодня БРИКС можно, без преувеличения, назвать ядром формирующейся системы многополярного мира. Объединение обладает колоссальным потенциалом и уверенно утверждается в качестве одного из столпов современного миропорядка. БРИКС является динамично развивающимся механизмом, сотрудничество в котором основывается на принципах взаимоуважения, равенства, открытости и консенсуса, где нет места доминированию.

Спикер СФ добавила, что к обсуждению вопросов повестки дня в расширенном формате присоединятся и руководители парламентов Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, а также глава Межпарламентского союза. «Парламентский форум БРИКС — яркий пример единства, взаимной поддержки и свободного многостороннего диалога, символ значимости парламентской дипломатии в системе координат межгосударственных отношений», — подчеркнула председатель Совета Федерации.

На пленарном заседании выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, главное отличие БРИКС — это готовность выстраивать отношения на равных, взаимовыгодных условиях для повышения качества жизни граждан каждого государства — участника объединения. В этой связи важно в рамках парламентского измерения активнее работать над реализацией решений лидеров стран, поддерживать постоянный диалог, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень, сказал он.

«Повестка нашего межпарламентского сотрудничества также включает вопросы взаимодействия в сферах энергетики, науки и новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Правильно обменяться опытом законотворчества в этих областях. Реализация учебных и научных программ, создание совместных научных центров будут способствовать повышению эффективности экономик стран БРИКС», — добавил Вячеслав Володин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024