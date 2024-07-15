ЕС продлил на год антииранские санкции за поддержку России
Евросоюз (ЕС) до 27 июля продлил санкции в отношении Ирана за поддержку России, а также за якобы осуществляемую Тегераном дестабилизацию Ближнего Востока и региона Красного моря. Об этом говорится 15 июля в сообщении на сайте Совета ЕС.
«Существующие ограничительные меры будут продолжать пересматриваться ежегодно. В настоящее время режим санкций распространяется на 12 лиц и девять организаций», — уточняется в сообщении.
Заморожены активы указанных лиц, предоставление им денег или других ресурсов запрещено. Так же подсанкционным гражданам запрещен въезд в ЕС.
В начале июня США ввели санкции в отношении четырех юридических и одного физического лица в Иране за разработку беспилотников, обвинив в поддержке терроризма на Ближнем Востоке. Тегеран подобные обвинения отвергает.
В октябре 2023 года Совет ЕС сохранил санкции против Ирана в рамках ядерной сделки. Совет сохранил секторальные и индивидуальные меры, в частности те, которые связаны с распространением ядерного оружия Ирана, а также эмбарго на поставки оружия и ракет.