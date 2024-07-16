Лесополоса везения: как расчеты БПЛА поддерживают наши штурмовые группы

Сегодня штурмовые действия уже невозможно представить без плотного взаимодействия с малыми БПЛА — как для разведки и управления, так и в качестве ударной силы. Расчеты дронов дают командирам картину боя, сопровождая бойцов, корректируют огонь минометов или артиллерии более высокого уровня и сами могут поражать цели, если те неудобны для других огневых средств. «Известия» узнали, как работает расчет беспилотников штурмового подразделения группировки войск «Центр».

Боевой расчет

В группе БПЛА сегодня вместе работают командир, оператор коптера-разведчика (он же используется и для сброса гранат) и пилот FPV-дрона-камикадзе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Начинаем мы свою работу раньше всех. То есть закатываемся на наши позиции до штурмовиков и начинаем движение. Смотрим лесополки, смотрим их маршрут, как они пойдут, куда им нужно дойти. Досконально смотрим каждую лесополку. Если же нашли какое-нибудь укрепление противника, передаем эту информацию своему командиру, а он уже взаимодействует со штурмовой группой. Она будет в курсе — находим ориентир, показываем точку, где это всё находится. А штурмовая группа уже знает, что делать, — рассказывает оператор коптера-разведчика с позывным Шайба.

Кроме корректировки артиллерии разведчик «ведет» и пилота FPV-дрона. Ширина обзора у последнего небольшая, поэтому маршрут и заход на цель происходят под наблюдением и по указанию оператора второго коптера, который видит более полную картину. Шайба поясняет, что во время недавних боев вместе с дронами-камикадзе участвовал в уничтожении не менее шести огневых точек противника. Приходилось ему и самому уничтожать технику сбросом боеприпаса — это был вражеский пикап, точку стоянки которого удалось засечь незадолго до этого.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Летал, наблюдал лесополосы, сопровождал наших штурмовиков. Заметил, что по дороге выезжает пикап и движется в сторону нашей группы, где идут штурмовые действия. При помощи своего расчета быстро подцепили сброс и скинули четко на капот. Машина сломалась, пехота убежала, — рассказывает Шайба.

Он родом с Урала, сейчас ему 21 год, в армию пошел добровольцем. А профессию оператора получил уже в войсках на трехмесячных курсах. На передовой в активных боях с ноября прошлого года.

— Поехал из-за того, что поехал отец. Он в другой бригаде, я здесь. Виделись с ним здесь, в Авдеевке. Когда я пошел в армию, отец поругался чуть-чуть, а потом смирился и сказал, что гордится мной, — объясняет Шайба. Дома его ждут мама и две сестры, которые помогают ей, пока оба мужчины на фронте.

Вместе с Шайбой работает оператор FPV-дронов с позывным Кабан, который также пришел на фронт добровольцем. Он шел целенаправленно — хотел быть именно оператором ударного беспилотника. FPV-дроны очень требовательны к навыкам оператора: необходимо за сотни часов тренировок выработать моторику, тренировать вестибулярный аппарат для работы в очках, и это не считая навыков инженерного дела и общей подготовки. Боец доволен, что ему удалось освоить все необходимые навыки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Среди уничтоженных целей у него пока нет бронетехники противника. Обеспечивая поддержку штурмовиков, он поражал замаскированные в посадках огневые точки и живую силу врага.

— Мы попадаем, и люди проходят дальше. Чем больше мы попадем, тем больше они продвинутся вперед. Им будет намного легче и свободнее, — объясняет Кабан.

Командирский опыт

Командир группы с позывным Кот рассказывает о том, что кроме непосредственных навыков полетов важна и тактика действий.

— Мы к каждой задаче готовимся по-разному, в зависимости от рельефа местности. Заранее выезжаем до начала задачи, готовим себе место, пути отхода, новые ключевые точки, с которых, возможно, будем работать, постоянно меняем дислокацию, — говорит Кот. Кроме двух операторов и командира с группой на задачу также всегда выезжает оператор-сапер.

Кот так же, как и его товарищи, пришел в армию добровольцем. Но свой боевой путь начал в качестве рядового в штурмовом подразделении, где уже во время боев стал командиром штурмового взвода. А профессию беспилотчика получил после отпуска по предложению командования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Где-то ты по опыту понимаешь лучше, чем просто оператор. Мы с командирами обмениваемся информацией и так разбиваем врага, продвигаемся вперед, — рассказывает Кот о том, как его опыт командира штурмового взвода помогает сегодня в непосредственной поддержке штурмовиков с воздуха.

В апреле этого года «Известия» увидели работу пункта управления беспилотниками. Там дежурная смена в режиме онлайн наблюдает то, что видят операторы различных БПЛА сразу нескольких взаимодействующих подразделений. В высоком качестве транслируется картинка со всех аппаратов, находящихся в воздухе. Аналогичные возможности у штабов, ведущих управление боем, артиллерийских и разведывательных подразделений. Они одновременно получают трансляцию и могут оперативно принимать решения.