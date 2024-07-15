Делегация Татарстана во главе с муфтием попала под обстрел в зоне СВО

Духовная делегация Татарстана с муфтием Камилем Самигуллиным попала под обстрел в зоне специальной военной операции. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

Текущая поездка в зону СВО стала для Самигуллина третьей в этом году. Его сопровождали имам-мухтасиб Ютазинского района республики Марат Марданшин и сотрудник отдела Казанской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Андрей Зиньков. За три дня они посетили Донецк, Луганск и российские военные подразделения.

«Несмотря на украинские удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трех военных частей», — говорится в Telegram-канале ДУМ.

В этих частях члены делегации встретились с солдатами из Татарстана и других регионов, ответили на их вопросы, познакомились с условиями службы и проживания, а также осмотрели блиндажи и молельные помещения. Помимо этого представители ДУМ посетили мечети в Донецке и Луганске и провели встречи с местными имамами.

Ранее, 27 апреля, украинский дрон-камикадзе атаковал машины священников, которые занимались доставкой гуманитарной помощи в районе одного из монастырей Донецкой Народной Республики (ДНР). Они не успели доехать до обители 500 м, машина была разбита. После одной неудачной попытки атаки последовала другая, уже возле храма.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.