Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан направил лидерам стран ЕС предложения по урегулированию на Украине
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА над Брянской областью
Туризм
Число турпоездок россиян в Таиланд и Китай в июне выросло более чем на 80%
Общество
Пожар около Дюрсо повредил почти 40 зданий баз отдыха
Мир
Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа состоял в стрелковом клубе
Общество
Оставившая чемодан с телом сына жительница Перми признала вину в его убийстве
Общество
В Ленобласти задержали двух подозреваемых в нападении на подростка
Общество
Запорожская область вступила в национальный проект «Производительность труда»
Армия
Бойцы расчета ЗРК «Бук» уничтожили восемь летевших к Мариуполю ракет РСЗО HIMARS
Мир
Премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку
Авто
В России предложили ввести «пошаговую» индексацию утильсбора на автомобили
Общество
Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Общество
Движение транспорта ограничили в сторону Дюрсо под Новороссийском из-за пожара
Общество
Вильфанд спрогнозировал жару до +42 на юге России в ближайшие дни
Спорт
Сборная Испании установила рекорд по забитым голам на одном Евро
Общество
В 62% исследованных образцов готовой еды эксперты нашли нарушения
Общество
В Омске арестовали пособника террористической организации

Гинеколог развенчала самые распространенные мифы о женском здоровье

Гинеколог Уланкина предупредила, что забеременеть можно и во время месячных
0
Фото: TASS/dpa/Andreas Franke
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

О самых популярных мифах, с которыми гинекологи сталкиваются на приеме, «Известиям» 15 июля рассказала врач-эксперт лоаборатории «Гемотест», гинеколог Ольга Уланкина.

Миф № 1. Во время месячных не удастся забеременеть.

«Вероятность зачать ребенка выше во время овуляции — в середине цикла. В этот момент происходит овуляция и яйцеклетка выходит из яичника в маточную трубу. Но важно помнить, что сперматозоиды способны сохранять активность в течение нескольких дней. И незащищенный секс, к примеру на 4–5-й день менструации, вполне может привести к беременности», — пояснила врач.

Миф № 2. менструальный цикл в норме длится четыре недели — 28 дней.

С медицинской точки зрения, как рассказала Уланкина, нормальный цикл может продолжаться от 21 до 35 дней. Но эти показатели строго индивидуальны, есть примеры здоровых женщин с длинным, около 38 дней, циклом.

Миф № 3. При менструации запрещено принимать анальгетики.

«Менструация у некоторых женщин сопровождается выраженными болями внизу живота, которые могут отдавать в поясницу. Терпеть неприятные ощущения не стоит — лучше принять НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) и улучшить самочувствие. А если боль не утихает, следует как можно быстрее записаться на консультацию к врачу», — пояснила специалист.

Миф № 4. Половые акты во время месячных категорически запрещены.

Как объяснила врач, в период менструации матка делается более восприимчивой к ИППП (инфекциям, передаваемым половым путем). Поэтому в это время лучше воздержаться от случайных половых актов. Если есть полная уверенность в партнере, то сексом заниматься можно.

Игра на опережение: как предотвратить женские болезни
Проходить осмотр следует минимум раз в год

Миф № 5. Чем раньше наступила менструация, тем позже начнется менопауза.

«Однозначной взаимосвязи между этими событиями нет. Более значимые факторы — генетическая предрасположенность к раннему или, наоборот, позднему угасанию репродуктивной функции, некоторые сопутствующие заболевания (патологии репродуктивной, нервной, сердечно-сосудистой системы), вредные привычки, образ жизни. Все они могут ускорить приближение менопауза», — рассказала Уланкина.

Миф № 6. Ребенок женщины похож на ее первого полового партнера.

По словам врача, эта псевдонаучная теория носит название «телегония», и она была очень распространена в XIX веке. Сейчас научно доказано, что ребенок получает генетическую информацию поровну от матери и от отца. И наследственность не имеет никакого отношения к половым партнерам, которые ранее были у женщины.

Миф № 7. Гинекологические заболевания пройдут после родов.

«После рождения ребенка некоторые женщины действительно ощущают, что менструации стали менее болезненными. А в период беременности проходят и симптомы эндометриоза. Однако есть заболевания, никак не связанные с вынашиванием ребенка, например миома матки. Вопреки расхожему мнению роды не помогут вылечиться от нее, так же, впрочем, как и от инфекций, передаваемых половым путем», — отметила специалист.

Трава у дома: как петрушка влияет на женское здоровье
Врачи рассказали, почему огородная зелень помогает сохранить молодость и красоту

Миф № 8. Беременным нужно есть «за двоих».

Как объяснила гинеколог, согласно многочисленным исследованиям, если у женщины нормальный вес, то в первой половине беременности калорийность рациона увеличивать не нужно. Во второй половине беременности его можно увеличить на 350 ккал в сутки (плод активно растет и требует больше питательных веществ), а в период грудного вскармливания — на 450–500 ккал.

«При этом если у женщины есть избыточный вес или она слишком быстро прибавляет в весе, то врач может дать рекомендации по калорийности рациона и составу продуктов, входящих в ежедневное меню», — добавила она.

23 июня прошлого года врач-терапевт «Инвитро-Юг» Ирина Голотина рассказала «Известиям», что из-за мокрого купальника у женщин могут развиться цистит и молочница.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024