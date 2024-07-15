Гинеколог развенчала самые распространенные мифы о женском здоровье

О самых популярных мифах, с которыми гинекологи сталкиваются на приеме, «Известиям» 15 июля рассказала врач-эксперт лоаборатории «Гемотест», гинеколог Ольга Уланкина.



Миф № 1. Во время месячных не удастся забеременеть.

«Вероятность зачать ребенка выше во время овуляции — в середине цикла. В этот момент происходит овуляция и яйцеклетка выходит из яичника в маточную трубу. Но важно помнить, что сперматозоиды способны сохранять активность в течение нескольких дней. И незащищенный секс, к примеру на 4–5-й день менструации, вполне может привести к беременности», — пояснила врач.

Миф № 2. менструальный цикл в норме длится четыре недели — 28 дней.

С медицинской точки зрения, как рассказала Уланкина, нормальный цикл может продолжаться от 21 до 35 дней. Но эти показатели строго индивидуальны, есть примеры здоровых женщин с длинным, около 38 дней, циклом.



Миф № 3. При менструации запрещено принимать анальгетики.

«Менструация у некоторых женщин сопровождается выраженными болями внизу живота, которые могут отдавать в поясницу. Терпеть неприятные ощущения не стоит — лучше принять НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) и улучшить самочувствие. А если боль не утихает, следует как можно быстрее записаться на консультацию к врачу», — пояснила специалист.



Миф № 4. Половые акты во время месячных категорически запрещены.

Как объяснила врач, в период менструации матка делается более восприимчивой к ИППП (инфекциям, передаваемым половым путем). Поэтому в это время лучше воздержаться от случайных половых актов. Если есть полная уверенность в партнере, то сексом заниматься можно.

Миф № 5. Чем раньше наступила менструация, тем позже начнется менопауза.

«Однозначной взаимосвязи между этими событиями нет. Более значимые факторы — генетическая предрасположенность к раннему или, наоборот, позднему угасанию репродуктивной функции, некоторые сопутствующие заболевания (патологии репродуктивной, нервной, сердечно-сосудистой системы), вредные привычки, образ жизни. Все они могут ускорить приближение менопауза», — рассказала Уланкина.



Миф № 6. Ребенок женщины похож на ее первого полового партнера.

По словам врача, эта псевдонаучная теория носит название «телегония», и она была очень распространена в XIX веке. Сейчас научно доказано, что ребенок получает генетическую информацию поровну от матери и от отца. И наследственность не имеет никакого отношения к половым партнерам, которые ранее были у женщины.



Миф № 7. Гинекологические заболевания пройдут после родов.

«После рождения ребенка некоторые женщины действительно ощущают, что менструации стали менее болезненными. А в период беременности проходят и симптомы эндометриоза. Однако есть заболевания, никак не связанные с вынашиванием ребенка, например миома матки. Вопреки расхожему мнению роды не помогут вылечиться от нее, так же, впрочем, как и от инфекций, передаваемых половым путем», — отметила специалист.

Миф № 8. Беременным нужно есть «за двоих».

Как объяснила гинеколог, согласно многочисленным исследованиям, если у женщины нормальный вес, то в первой половине беременности калорийность рациона увеличивать не нужно. Во второй половине беременности его можно увеличить на 350 ккал в сутки (плод активно растет и требует больше питательных веществ), а в период грудного вскармливания — на 450–500 ккал.



«При этом если у женщины есть избыточный вес или она слишком быстро прибавляет в весе, то врач может дать рекомендации по калорийности рациона и составу продуктов, входящих в ежедневное меню», — добавила она.

23 июня прошлого года врач-терапевт «Инвитро-Юг» Ирина Голотина рассказала «Известиям», что из-за мокрого купальника у женщин могут развиться цистит и молочница.