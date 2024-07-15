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Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской областью

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Курской областью. Об этом 15 июля сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Утром в Железногорском районе средствами ПВО сбито три украинских БПЛА самолетного типа», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Севским районом региона также был сбит дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В своем Telegram-канале он уточнил, что в результате случившегося пострадавших или разрушений нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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Ранее в этот день Богомаз сообщил о том, что шесть украинских беспилотников было уничтожено над Брянской областью. Он отметил, что попытке атаковать подверглись Севский, Погарский и Брасовский районы.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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