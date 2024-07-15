Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Курской областью. Об этом 15 июля сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Утром в Железногорском районе средствами ПВО сбито три украинских БПЛА самолетного типа», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Севским районом региона также был сбит дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В своем Telegram-канале он уточнил, что в результате случившегося пострадавших или разрушений нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в этот день Богомаз сообщил о том, что шесть украинских беспилотников было уничтожено над Брянской областью. Он отметил, что попытке атаковать подверглись Севский, Погарский и Брасовский районы.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.