Бастрыкину представят доклад по делу жарившей сосиски на Вечном огне девушки

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки-подростка, жарившей сосиски на Вечном огне в городе Руза Московской области. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба ведомства на официальный сайте.

«В социальных медиа распространяется видеозапись, на которой запечатлено, как в Рузском городском округе подросток совершает действия, оскверняющие память жертв Великой Отечественной войны. По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

В тот же день подмосковная прокуратура сообщила, что девушка, находясь с друзьями на городской площади, пожарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия, являющегося частью мемориального комплекса партизанам и воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении Рузы. Видео с записью инцидента было опубликовано в соцсетях. На основании сообщений СМИ СК возбудил дело о вандализме и реабилитации нацизма.