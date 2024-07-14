Девушка пожарила сосиски на Вечном огне в Рузе Московской области

В Рузе девушка пожарила на Вечном огне сосиски, возбуждено уголовное дело. Об этом 14 июля говорится в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Сначала видео с записью инцидента было опубликовано в соцсетях. На основании сообщений СМИ СК возбудил дело о вандализме и реабилитации нацизма.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и участников инцидента», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура Московской области начала проверку, в ходе которой оценит работу органов системы профилактики, а также выполнение родителями девушки своих обязанностей.

В Telegram-канале надзорного органа уточняется, что 13 июля девушка, находясь с друзьями на городской площади, пожарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия, являющегося частью мемориального комплекса партизанам и воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении Рузы.

26 марта акт вандализма троих молодых людей у Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края попал на камеры и быстро распространился в социальных сетях. Видео вызвало шквал негодования среди пользователей, так как вандалы справляли в Вечный огонь нужду.

Злоумышленников задержали, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Фигуранты принесли публичные извинения.