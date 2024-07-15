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Эксперты оценили перспективы размещения ядерного оружия США в Южной Корее

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Фото: AP Photo/John Turner
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Ядерная угроза КНДР стала центральной темой во время встречи американского президента Джо Байдена и его южнокорейского коллеги Юн Сок Еля на саммите НАТО в Вашингтоне. Совместное заявление США и Южной Кореи —дополнительное, знаковое подтверждение ядерных гарантий Штатов в свете северокорейской угрозы, заявил «Известиям» научный сотрудник сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов.

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«США подтвердили, что продолжают проводить политику расширенного ядерного сдерживания, готовы защищать Южную Корею и реагировать на «выпады» КНДР зеркально. Это заявление — еще один шаг к тому, что, возможно, в скором будущем американское ядерное оружие будет размещено на территории Южной Кореи», — уверен он.

Штаты фактически берут на себя командование южнокорейскими вооруженными силами (ВС) в случае начала боевых действий, заявил «Известиям» профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

«Они де-факто просто пытаются участить ситуации, когда в корейские порты или на аэродромы заходят суда или самолеты с ядерным оружием. Формально это не постоянное размещение, но они будут меняться так много и так часто, что это будет сопоставимо с постоянным присутствием», — уточнил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов.

По его словам, США, естественно, против развития Сеулом собственной ядерной программы, так как это окончательно развалит существующий режим нераспространения, и формально против Южной Кореи в этом случае придется вводить санкции.

«С другой стороны, они не очень хотят на постоянной основе размещать там свое ядерное оружие, потому что это сделает Южную Корею абсолютно законной целью для России и Китая», — добавил Асмолов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не по ДНЯО, а по часам: в Южной Корее может появиться ядерное оружие США

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