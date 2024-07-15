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Великобритания намерена продолжать тренировку украинских военных

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Фото: Global Look Press/Aziz Karimov
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Соединенное Королевство продолжит готовить военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) для ведения боевых действий против России. При этом в рамках существующей программы было обучено свыше 42 тыс. украинцев, заявили «Известиям» в пресс-службе минобороны Великобритании.

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«Операция Interflex — крупнейшая программа военной подготовки такого рода на британской земле со времен Второй мировой войны. Мы продолжим работать с партнерами, чтобы предоставить украинскому персоналу подготовку, необходимую для защиты своей территории», — сказали в британском ведомстве.

В российском экспертном сообществе считают, что подобные программы не только неспособны изменить ход событий на поле боя, но и увеличивают количество погибших военнослужащих.

«Количество времени на подготовку не соответствует потребностям. Как правило, это подготовка отдельных военнослужащих. Для того чтобы обеспечить работу батальона, необходимо слаживание. А здесь их после небольшого времени подготовки и без всякого слаживания отправляют не просто на линию фронта, а на ноль, где их просто уничтожают», — сказал «Известиям» военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Эксперт отмечает и политический фактор, стоящий за запуском таких программ и иных миссий по обеспечению подготовки и поддержки солдат ВСУ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 15 июля, в 10:00

Военный Альбион: Великобритания будет тренировать еще больше украинцев

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