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Российский летчик раскрыл детали попытки украинских спецслужб угнать Ту-22МЗ

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Фото: Пресс-служба ФСБ РФ
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Спецслужбы Украины предложили командиру российского бомбардировщика Ту-22М3 угнать самолет и принудительно катапультировать трех членов экипажа. Об этом сам летчик, которого пытались завербовать, рассказал 14 июля в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Мне предложили катапультировать их (остальных членов экипажа. — Ред.) принудительно, так сказать, гуманным способом устранить. То есть фактически убить», — поделился военный.

Летчик также рассказал, что украинские спецслужбы вышли на него еще в октябре 2023 года через Telegram. Он отметил, что его торопили с угоном самолета, но не уделяли внимания техническим особенностям этого процесса.

«Различные аэродромы предлагались, которые по определенным причинам для нашего типа самолета не подходили», — рассказал военный.

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Ранее, 8 июля, в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ рассказали, как смогли пресечь попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. Украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии.

Летчику ВС России обещали $3 млн за угон судна, была вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к подготовке и реализации этой акции. Проведенные ФСБ РФ оперативные мероприятия позволили нанести удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предотвратить угон.

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