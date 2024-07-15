Российские компании готовы начать сборку автодеталей в Нигерии

Российские производители автомобильных запчастей могут в 2025 году приступить к сборке своей продукции в Нигерии. Об этом сообщил «Известиям» торговый представитель РФ в этой стране Максим Петров.

«В этом году пройдут подготовительные мероприятия, чтобы в 2025 году началось производство [автодеталей]. Несколько предприятий рассказали, что очень заинтересованы в ведении бизнеса в Нигерии, и ориентировочно в сентябре они приедут в эту страну с бизнес-миссией», — сказал Максим Петров.

Детали, которые будут производить в Нигерии, могут направляться не только на внутренний рынок, но и в другие страны Африки, добавил торговый представитель.

В сотрудничестве в автосфере заинтересована как Нигерия, так и Россия. Африканская республика готова гарантировать лояльные условия налогообложения для российских компаний при размещении производств на своей территории.

Кроме того, в республике высокий уровень безработицы, а открытие производства обеспечит часть населения рабочими местами. Однако российским производителям нужно будет обучить их производственным технологиям.

Сегодня в Нигерии функционирует около 15 автосборочных предприятий. Доминирующее положение здесь занимают компании, собирающие китайские и индийские модели легкового и грузового транспорта.

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Запчастный вопрос: российские компании хотят начать сборку автодеталей в Нигерии