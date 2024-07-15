Реклама
Прямой эфир
Общество
В МЧС сообщили об одном пострадавшем в результате лесного пожара под Новороссийском
Мир
В СМИ рассказали о месте работы подозреваемого в нападении на Трампа
Мир
Трамп отказался менять график предвыборной кампании и поедет на съезд партии
Общество
Певица IOWA похвалила организаторов праздника «Алые паруса – 2024»
Мир
СМИ сообщили о реакции силовиков на стрелявшего в Трампа еще до митинга
Общество
Дополнительные силы МЧС направлены на тушение пожара около Дюрсо
Мир
Байден поручил секретной службе США обеспечить постоянную охрану Трампа
Общество
VK Fest поставил новый рекорд по количеству выступивших артистов
Мир
На митинге Трампа погиб экс-начальник пожарной охраны Буффало
Мир
Наследный принц Дубая назначен вице-премьером и министром обороны ОАЭ
Происшествия
Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже
Мир
Мелания Трамп назвала монстром совершившего покушение на ее мужа
Мир
СМИ назвало причиной спасения Трампа движение головой
Общество
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на территории трех баз отдыха
Мир
На Украине сообщили о поджоге полицейским двух трансформаторов
Мир
Китайские маркетплейсы начали продажу футболок с изображением Трампа после покушения
Мир
В ООН предупредили о сокращении населения Украины до 15,3 млн человек к 2100 году

Российские компании готовы начать сборку автодеталей в Нигерии

0
Фото: РИА Новости
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские производители автомобильных запчастей могут в 2025 году приступить к сборке своей продукции в Нигерии. Об этом сообщил «Известиям» торговый представитель РФ в этой стране Максим Петров.

Автозамена: сервисы стали чаще применять произведенные в РФ запчасти для ремонта
Почему их активно используют даже для иностранных машин и помогает ли это решить проблему дефицита деталей

«В этом году пройдут подготовительные мероприятия, чтобы в 2025 году началось производство [автодеталей]. Несколько предприятий рассказали, что очень заинтересованы в ведении бизнеса в Нигерии, и ориентировочно в сентябре они приедут в эту страну с бизнес-миссией», — сказал Максим Петров.

Детали, которые будут производить в Нигерии, могут направляться не только на внутренний рынок, но и в другие страны Африки, добавил торговый представитель.

В сотрудничестве в автосфере заинтересована как Нигерия, так и Россия. Африканская республика готова гарантировать лояльные условия налогообложения для российских компаний при размещении производств на своей территории.

Кроме того, в республике высокий уровень безработицы, а открытие производства обеспечит часть населения рабочими местами. Однако российским производителям нужно будет обучить их производственным технологиям.

Сегодня в Нигерии функционирует около 15 автосборочных предприятий. Доминирующее положение здесь занимают компании, собирающие китайские и индийские модели легкового и грузового транспорта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Запчастный вопрос: российские компании хотят начать сборку автодеталей в Нигерии

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024