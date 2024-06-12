Автозамена: сервисы стали чаще применять произведенные в РФ запчасти для ремонта

Автосервисы стали чаще использовать запчасти, произведенные в России, для ремонта как отечественных, так и иностранных авто , выяснили «Известия». В основном в РФ сейчас изготавливают кузовные элементы (бамперы, капоты, крылья), стекла и светотехнику (фары, фонари). Это не «оригинальные» компоненты, но во многих случаях они выше по качеству, чем аналоги, которые поступают из-за рубежа , подчеркнули в Российском союзе автостраховщиков. Доля отечественных запчастей пока не превышает 10%, однако потенциал роста очень высок, считают эксперты. Это актуально на фоне проблем с платежами и сроками доставки деталей.

Почему произведенные в РФ запчасти всё чаще используют при ремонте авто

На фоне сложностей с поставкой запчастей в России начинают активно развивать рынок отечественных автокомпонентов , рассказал «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он добавил: заводы, которые ранее были настроены на изготовление машин, сейчас переключаются на штамповку простых деталей . Активное производство российских аналогов — тренд этого года, считает Евгений Уфимцев.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Изготовленные в РФ запчасти уже используют при ремонте машин, причем как российских, так и иномарок , уточнили в пресс-службе РСА. Это не «оригинальные» детали, но во многих случаях они выше по качеству, чем автокомпоненты неизвестного происхождения, которые поступают из-за рубежа , подчеркнули в союзе.

Там добавили: на российских предприятиях сейчас не производят аналоги крупных кузовных элементов сложной формы и с жесткими требованиями по типам и размерам. Однако уже изготавливают отечественные автомобильные стекла, тормозные диски, колодки .

Эти детали востребованы, и отечественный бизнес заинтересован в их производстве, сообщили в РСА. Там отметили: это позволяет избежать проблем при поставках готовых изделий из-за границы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Российские предприятия используют меры поддержки властей не только для изготовления деталей для выпуска авто, но и компонентов для вторичного рынка (для обслуживания уже используемых машин), подтвердили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Там добавили: применение отечественных запчастей позволяет оптимизировать обслуживание и ремонт автомобилей, а также сократить сроки поставок необходимых комплектующих.

Можно ли отремонтировать иномарку российскими автозапчастями

Автосервисы действительно всё чаще используют запчасти российского производства при ремонте авто, подтвердил замгендиректора компании «Абсолют Страхование» Игорь Люкин. По его словам, в основном в РФ сейчас изготавливают кузовные элементы (бамперы, капоты, крылья), стекла и светотехнику (фары, фонари) .

Доля отечественных запчастей выросла, но пока она не слишком значительна, рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. Она пояснила: создание и запуск производства — это долгий процесс, необходимы инвестиции в оборудование, а также поиск кадров .

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В то же время работа по импортозамещению идет , отметил замдиректора по маркетингу НПК «Автоприбор» Дмитрий Хмель. Он подтвердил, что число российских автокомпонентов растет — впрочем, их долю определить сложно , потому что рынок постоянно пополняется новыми производителями, в том числе из Китая, сообщил Дмитрий Хмель.

По закону, при ремонте машины по ОСАГО аналоги можно применять, только если авто старше двух лет. Если нет — то нужно получить согласие автовладельца или же использовать оригинальные компоненты , рассказал Игорь Люкин. По его словам, применение аналогов отечественного и китайского производства может значительно снизить стоимость восстановления авто, особенно в условиях нестабильности поставок и валютных курсов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Причем даже по сравнению с Китаем в РФ сейчас изготавливать детали дешевле , уверен руководитель проекта по созданию производственного направления в компании Rossko Данил Соловьев. Он пояснил: ослабление рубля привело к тому, что рабочая сила в пересчете на валюту у нас сейчас стоит меньше.

Почему производить запчасти в России стало выгодно

В целом заметен общий тренд на развитие отечественных производств автокомпонентов, добавил Данил Соловьев. По его словам, на фоне санкций из РФ ушел ряд компаний: так рынок освободился от монополизации со стороны европейских брендов. В то же время уже меняется представление о качестве отечественного товара . Люди понимают, что произведенный внутри страны продукт может быть не хуже, а иногда и лучше, чем европейские или китайские аналоги.

Потенциал роста российского рынка очень высок, считает Дмитрий Хмель из НПК «Автоприбор». По его словам, в ближайшее время компания тоже планирует расширить перечень товаров и запустить производство сцеплений, тормозов и радиаторов.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

После ввода санкций авторынок столкнулся с дефицитом запчастей на 90% автомобилей иностранного производства , отметил управляющий партнер «ГТК-Авто» Александр Сагун. Сейчас ситуация с логистикой стала яснее, однако по ряду моделей рынок до сих пор находится на пороховой бочке. Поэтому изготовление запчастей лежит в общей политике импортозамещения, уверен эксперт.

По ряду позиций российские производители уже смогли заместить детали иностранного производства, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Впрочем, из-за ограничений на поставки иномарок выросла и доля продаж отечественных авто — что тоже может влиять на спрос.