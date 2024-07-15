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Бит на час: американские рэперы в Москве, Михаил Пореченков в сказке

Главные новости шоу-бизнеса и светской жизни
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Фото: Ирина Полярная
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Столичные айтишники устроили стендап-концерт, легендарная американская группа Onyx выступила в Москве на хип-хоп-вечеринке, Баста и Loc-Dog — на закрытых презентациях. Михаил Пореченков открыл VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest», а Лукерья Ильяшенко рассказала о съемках нового проекта. «Известия» — о светских событиях прошлой недели и новостях шоу-бизнеса.

Это что-то на айтишном

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Фото: предоставлено пресс-службой «Яндекса»/Дмитрий Бабенко

Во вторник, 9 июля, в свете софитов себя показала та часть светской Москвы, которая обычно остается в тени. Это разработчики, программисты, тестировщики и аналитики. Словом, IT-сообщество, которому тоже надо отдыхать. Для массового неформального мероприятия между коллегами из самых разных российских компаний выбрали столичный клуб «1930 Moscow», где «Яндекс» провел свой первый крупный IT-стендап. Раньше такие мероприятия были внутренними, но теперь это сродни современному КВН.

На сцену вышло 10 программистов, и каждый поделился своими карьерными историями. Гендиректор сервиса такси Александр Аникин, например, шутил про цены на поездки и рассказывал, как сам садился за руль. В антрактах и руководители проектов, и рядовые айтишники общались под расслабляющую музыку, бургеры с кесадильями и коктейли.

Дело в рэпе

Актер Денис Шведов

Актер Денис Шведов

Фото: NeverEnd
Комик Евгений Чебатков с супругой актрисой Верой Дровениковой

Комик Евгений Чебатков с супругой, актрисой Верой Дровениковой

Фото: NeverEnd
Дизайнер Александр Арутюнов

Дизайнер Александр Арутюнов

Фото: NeverEnd
Актриса Карина Мурашкина

Актриса Карина Мурашкина

Фото: NeverEnd
Актриса Екатерина Молоховская

Актриса Екатерина Молоховская

Фото: NeverEnd
Актриса Ксения Суркова

Актриса Ксения Суркова

Фото: NeverEnd
Телеведущая Марика Кравцова

Актриса Марика Кравцова

Фото: NeverEnd

В столичном пространстве «1905» вечер вторника прошел в атмосфере ностальгии по олдскулу. Там радиостанция STUDIO 21 и HiFi-стриминг «Звук» провели концерт «ТруБит 2.0» с участием хип-хоп-легенд. Хедлайнером стала культовая американская группа Onyx, которая широко известна еще с начала 90-х. Сейчас рэперы в концертном туре по РФ.

— Мы приезжаем в Россию вот уже 20 лет. У нас тут одна из самых больших фан-баз. Она такая же, как 20 лет назад, она даже становится еще мощнее, потому что музыка наша вечна, — сказал «Известиям» Фред Ли Скраггс — младший.

На уличную сцену в небольшом дворике в этот вечер также вышли TGK, «Рыночные отношения», «Черная экономика», Armich, Andro, Сюзанна и другие артисты.

На следующий день — 10 июля — эстафету принял Баста, который стал специальным гостем закрытой вечеринки в честь запуска бренда премиальных тревел-ивентов. Там и ралли на лучших суперкарах мира по трассам солнечной Италии с участниками «Формулы-1», и круизы на Северный полюс. Презентация прошла в одном из столичных ресторанов с редким размахом. Гостей, которые с энтузиазмом поддержали сияющий белый дресс-код, угощали устрицами и другими изысканными закусками. Выступал для них, помимо Басты, комик Евгений Чебатков. На мероприятии отметились актеры Денис Шведов, Ксения Суркова, Екатерина Молоховская, дизайнер Александр Арутюнов, блогер Карина Мурашкина, телеведущая Марика Кравцова. Завершился вечер около полуночи диджей-сетом.

Loc-Dog

Фото: пресс-служба VK Музыки
Loc-Dog

Четверг в календаре светских ивентов занял рэпер Loc-Dog. В пространстве студии VK Records он презентовал акустический альбом. Музыкант переосмыслил в новой аранжировке шесть хитов, среди которых «Синяя птица», «Счастье в простом», «Падения». Активнее всех подпевали в камерном зрительном зале Macan и участники дуэта HammAli & Navai.

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Михаил Пореченков попал в сказку

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Фото: пресс-служба «Горький fest»
Михаил Пореченков

Народный артист России Михаил Пореченков в минувшую пятницу открыл VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest», президентом которого он является. На кинофорум в Нижний Новгород приехали актеры, режиссеры, продюсеры. Церемония прошла в Государственном академическом театре драмы имени М. Горького. Главной темой «Горький fest» в этом году стали сказки.

— Сказки стали новым трендом нашего кино, феноменом, — признался «Известиям» Михаил Пореченков. — Они собирают огромное количество зрителей, делают кассу. Поэтому на фестивале мы хотели поговорить с кинематографистами, в чем фокус, почему сказки стали так интересны и популярны. Мы решили вспомнить те добрые фильмы, которые были сняты в СССР, вспомнить авторов. Подумаем, куда движется жанр — в сторону коммерции или демонстрации душевных качеств. И как это сочетать.

По красной дорожке фестиваля прошли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный продюсер Оксана Михеева, а также жюри, звездные гости и участники, в числе которых: Юрий Мороз, Анна Меликян, Юлия Александрова, Денис Аларкон Рамирес, Райан Оттер, Екатерина Вилкова, Денис Шведов, Антон Филипенко, Саша Ревенко, Елена Захарова, Слава Копейкин, Тимур Родригез с Катей Кабак. До 18 июля гостей и жителей Нижнего Новгорода ждет обширная кинопрограмма.

Пореченков объяснил, почему VIII Фестиваль нового российского кино посвящен сказкам

Лукерья Ильяшенко в четвертый раз борется с нечистью

SNEG Gallery

фото: SNEG Gallery
Бизнесмен Сергей Зайцев, ювелир Николай Хомяк, актриса Лукерья Ильяшенко, художник Александр Егоров

В московской галерее SNEG Gallery в коллаборации с Мастерской CXM состоялось VIP-превью персональной выставки «Сквозь время» художника Александра Егорова. Этот проект — дебют в его художественной карьере. Среди гостей выставки были замечены: коллекционер, искусствовед Валерий Дудаков, основатель медиапроекта «ARTпатруль» Юрий Омельченко, публицист Андрей Маруденко. А актриса Лукерья Ильяшенко поделилась с «Известиями» подробностями нового мистическо-комедийного детектива, в котором сыграет главную роль.

— 12 июля у меня начались съемки «Сергий против нечисти», — рассказала Лукерья Ильяшенко. — Режиссер Кирилл Кузин приступил к четвертому сезону сериала. Я играю капитана полиции Катю Земцову. Моими партнерами по площадке будут актеры прошлых сезонов — Роман Маякин, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова. Появятся новые герои. К команде присоединились Аскар Ильясов и Роза Хайруллина.

Как говорит Лукерья Ильяшенко, фантазийные образы с полотен Александра Егорова созвучны тематике сериала. На них грань между реальным и сказочным миром стирается.

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