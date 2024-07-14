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Дотком призвал поблагодарить лидеров РФ и КНР за разумный ответ на провокации США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Мир должен благодарить президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за их сдержанную реакцию на провокации США. Об этом бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал 14 июля на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Мир должен быть благодарен Владимиру Путину и Си Цзиньпину за то, что они — разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США», — отметил он.

По словам Доткома, Россией и Китаем руководят мудрые лидеры, поэтому мир еще жив.

«Будем надеяться, что мы сможем дожить до ноября без ядерной войны», — заключил бизнесмен.

В США 5 ноября пройдут очередные выборы президента.

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Ранее, 12 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокационным призыв украинского лидера Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, к западным странам снять ограничения на удары по территории РФ.

Днем ранее в беседе с «Известиями» политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен обратил внимание, что Запад ищет прямого конфликта с Россией, события на Украине были спровоцированы именно им. Политолог привел нарушение обещания не расширять НАТО на Восток, вмешательство в политику на Украине и Грузии, что было красными линиями для РФ еще в 2007–2008 годах.

По его словам, российский президент был очень терпелив в вопросе ответных мер.

В конце мая Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения разрешить Украине наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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