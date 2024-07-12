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Песков назвал провокационным призыв Зеленского снять ограничения на удары по РФ

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Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал провокационным призыв украинского лидера Владимира Зеленского к западным странам снять ограничения на удары по территории РФ. Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил журналистам 12 июля.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем информацию с полей НАТО. Конечно, это тема чрезвычайно провокационная», — сказал Песков.

По его словам, главное в этом вопросе то, что западным оружием уже наносятся удары по территориям РФ.

«Давайте не забывать, что и Луганск, и Донецк, и Херсон, и Запорожье — это всё на территории Российской Федерации. А что касается увеличения этого расстояния, то это чистейшей воды провокация», — резюмировал представитель Кремля.

11 июля газета Neue Zürcher Zeitun сообщила, что Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, потребовал от президента США Джо Байдена снять все ограничения на применение оружия для ударов по территории России. Глава Украины подчеркивал, его страна ждет этого шага.

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Ранее, 10 июля, газета Politico сообщила, что Украина планирует усилить давление на США во время саммита НАТО, чтобы добиться снятия ограничений на нанесение ударов по территории России американским оружием.

8 июля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не планируют снимать ограничения на удары украинских войск по территории России. По его словам, мнение Джо Байдена касательно ударов не изменилось.

До этого, 3 июля, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что угрозы Вашингтона об увеличении дальности ударов по РФ являются тщетными попытками запугать Москву на фоне отчаянного положения украинских военных на фронте.

В конце мая президент России Владимир Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения разрешить Украине наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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