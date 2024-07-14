Помутнение разума

Покушение на Дональда Трампа произошло 14 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он выжил, но пострадало несколько зрителей, один из них, по последней информации, погиб. Покушения на политиков в мире и в США происходили и раньше, но сейчас мы наблюдаем очень опасную тенденцию.

Давайте из США на некоторое время перенесемся в Европу: буквально 15 мая 2024 года в словацком городе Гандлова Юрай Цинтула попытался застрелить премьер-министра страны Роберта Фицо. А сейчас 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс решил, что жить больше не должен американский экс-президент, который вновь борется за кресло в Белом доме.

И тут интересно посмотреть на то, что объединяет Трампа и Фицо. Это Украина, а точнее то, что в публичном поле они выступают против продолжения конфликта. Братислава после смены кабмина перестала поставлять Киеву вооружение, а Фицо активно выступает против вступления восточноевропейской страны в Североатлантический альянс. Трамп же зачастую говорит о том, что готов незамедлительно остановить бои, а его советники уже подготовили первые инициативы, которые могли бы помочь завершить военные действия.

Тем не менее в западном мейнстриме эти люди зачастую изображаются как опасные политики. Иногда о них даже говорят как о неких автократах, которые могут нанести вред западной демократии. Но опасны они лишь для тех, кто выступает за продолжение украинского кризиса, который способен перерасти в полноценный конфликт между РФ и НАТО.

Крукс и Цинтула — это люди, очевидно, с неуравновешенной психикой, которые в определенный момент под сильным внешним давлением (СМИ, заявления политиков) решили взять правосудие в свои руки и «защитить» демократические ценности. Их никто не собирается оправдывать, они, конечно же, преступники, которые большую часть своей жизни проведут в тюрьме. Однако нельзя забывать об ответственности тех, кто разгоняет ненависть в публичном поле, и ответственности тех, кто ратует за продолжение конфликта.

Очевидно, что руководство России, Китая, Индии или каких-либо других незападных стран не хочет войны. В то время как прошедший саммит НАТО отчетливо показал, что именно альянс и руководители большинства стран этого блока не заинтересованы в том, чтобы Москва и Киев решили вопросы за столом переговоров. При этом США как неоспоримый лидер НАТО и основные их союзники продолжают повышать ставки.

В разгар саммита НАТО в Вашингтоне, который завершился 11 июля, Соединенные Штаты и Германия выступили с совместным заявлением о предстоящем в 2026 году развертывании в ФРГ ракет значительно большей дальности, чем у тех, что уже размещены в Европе. Речь идет о многоцелевых SM-6 с радиусом действия 370 км, крылатых Tomahawk дальностью от 1250 до 2500 км, которые могут нести обычную или ядерную боеголовку, и находящихся еще на стадии испытаний гиперзвуковых ракетах.

Таким образом, впервые с 1980-х США разместят в Европе свои ракеты, запрещенные договором РСМД, который СССР и США подписали в 1987 году. В 2018-м Вашингтон объявил о выходе из договора. Москва предлагала ввести мораторий на развертывание таких ракет и заявила о готовности придерживаться его в одностороннем порядке до тех пор, пока Вашингтон не разместит свои РСМД в Европе или Азии. Теперь, по заявлению Белого дома, именно это и произойдет всего через полтора года.

Москва уже отреагировала на это заявлением заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. «Характер нашей реакции будет определен в спокойной, профессиональной манере. Военные уже начали работать над этим вопросом. Мы, конечно, проанализируем, о каких конкретно системах пойдет речь. Мы определим военный ответ на эту новую угрозу», — сказал он.

В США некоторые с опасением наблюдают за происходящим.

«Я думаю, что это неудачное развитие событий, — заявил Майкл Малуф, бывший старший аналитик по безопасности в Пентагоне. — Во-первых, это действительно эскалация, и я бы предположил, что самим европейцам было бы крайне неудобно из-за этого, поскольку ставит их под угрозу ответной реакции», — добавил он.

При этом если Россия переместит свои гиперзвуковые ракетные комплексы ближе к Европе, они в случае эскалации выведут из строя стартовые площадки любых наступательных систем США.

Иностранные и военные эксперты широко проанализировали пространное заявление по итогам саммита Североатлантического альянса. На мой взгляд, главный редактор Consortium News Джо Лориа сумел кратко резюмировать это событие в нескольких словах: «Саммит НАТО: коллективно сходят с ума». По мнению Лориа и многих других комментаторов, НАТО спровоцировало войну на Украине и не может позволить себе проиграть ее. Постоянно повторяемая ложь о том, что в случае победы Владимир Путин пойдет дальше на Запад, служит лишь ширмой для отказа от переговоров.

На самом деле лидеров НАТО волнует угроза разрушения их политических карьер, если они допустят окончание конфликта на российских условиях. Поэтому коллективный Запад будет продолжать поставлять Украине деньги и оружие, а ее нелегитимный президент Владимир Зеленский, превративший всю страну в западного наемника, — пушечное мясо.

Примечательно, что после саммита состоялся телефонный разговор министра обороны Андрея Белоусова с его коллегой в США Ллойдом Остином. Его детали не оглашены, но в заявлении Министерства обороны РФ говорится, что «обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации».

То, что министры обороны созвонились второй раз за месяц, — положительный момент. Он говорит о том, что в США всё же понимают важность сохранения связей между оборонными ведомствами двух ядерных держав, чтобы не допустить инцидента, который бы привел нас к глобальному конфликту.

Но проблема сегодняшних Штатов (а значит, и НАТО, учитывая ведущую роль США в этой организации) заключается в том, что мы до конца не понимаем, кто и как на сегодняшний момент управляет страной. Понятно, что система США устроена так, что президент страны не имеет всех рычагов управления, но тем не менее именно он играет ключевую роль.

А Джо Байден в последнее время, увы, подтверждает, что не находится в состоянии, в котором должен быть лидер такой державы. И это не попытка задеть или высмеять Байдена. Есть биологический фактор — возраст, к сожалению, по разному сказывается на людях. Например, Генри Киссинджер даже в возрасте 100 лет анализировал сложные события на международной арене. Джо Байден, к сожалению, судя по его последним выступлениям, на это не способен.

Скепсис наблюдается даже в Голливуде, всегда считавшемся оплотом демократов. Знаменитый актер Джордж Клуни, совсем недавно проводивший сбор средств для кампании Байдена, написал резкую статью, в которой назвал президента дорогим другом, но призвал его выйти из президентской гонки ради блага страны. Но пока Байден отказывает ему и всем остальным, кто, по сути, просит его уйти на пенсию. И в итоге исключить, что Байден одержит в ноябрьских выборах победу, полностью нельзя. В американской истории было уже много сюрпризов.

Поэтому в завершение можно сказать одно: ненавистнические заявления в СМИ, отказ Запада от переговоров с Россией и заинтересованность НАТО в продолжении конфликта, а также отсутствие политической стабильности и сильного президента в Вашингтоне создают очень опасный симбиоз, из-за которого мы находимся на грани глобальной войны.

Как ни странно это может звучать, но неудачная попытка покушения на Трампа будет значительно способствовать изменению этого деструктивного курса.

Автор — политолог, президент Американского университета в Москве

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