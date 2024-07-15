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В МЧС сообщили об одном пострадавшем в результате лесного пожара под Новороссийском
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В СМИ рассказали о месте работы подозреваемого в нападении на Трампа
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Трамп отказался менять график предвыборной кампании и поедет на съезд партии
Общество
Певица IOWA похвалила организаторов праздника «Алые паруса – 2024»
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СМИ сообщили о реакции силовиков на стрелявшего в Трампа еще до митинга
Общество
Дополнительные силы МЧС направлены на тушение пожара около Дюрсо
Мир
Байден поручил секретной службе США обеспечить постоянную охрану Трампа
Общество
VK Fest поставил новый рекорд по количеству выступивших артистов
Мир
На митинге Трампа погиб экс-начальник пожарной охраны Буффало
Мир
Наследный принц Дубая назначен вице-премьером и министром обороны ОАЭ
Происшествия
Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже
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Мелания Трамп назвала монстром совершившего покушение на ее мужа
Мир
СМИ назвало причиной спасения Трампа движение головой
Общество
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на территории трех баз отдыха
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На Украине сообщили о поджоге полицейским двух трансформаторов
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Китайские маркетплейсы начали продажу футболок с изображением Трампа после покушения
Мир
В ООН предупредили о сокращении населения Украины до 15,3 млн человек к 2100 году

Тяжелые отравления в РФ

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