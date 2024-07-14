Уругвай по пенальти победил Канаду в матче за третье место Кубка Америки
Сборная Уругвая одержала победу в матче с Канадой за третье место на Кубке Америки. Об этом 14 июля сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что игра прошла на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт и закончилась со счетом 2:2, пенальти — 4:3.
При этом один гол, который на 23-й минуте встречи забил уругвайский форвард Факундо Пеллистри, засчитан не был из-за положения вне игры.
Финал кубка состоится в ночь на 15 июля, в нем встретятся Аргентина и Колумбия.
Ранее, 9 июля, капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал невероятным выход национальной команды в финал Кубка Америки. По его словам, то, что сделала команда Аргентины, — «это безумие».
Кубок Америки проходит в США, турнир представляет собой континентальное первенство среди южноамериканских сборных. С 1993 года в него также стали приглашать команды из Северной и Центральной Америки.