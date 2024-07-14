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Шереметьево и «Аэрофлоту» поручили ускорить предполетные процедуры

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Аэропорту Шереметьево и авиакомпании «Аэрофлот» поручили выработать меры для ускорения предполетных процедур. Об этом 13 июля заявило Министерство транспорта РФ в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в ходе выездного совещания в Шереметьево была рассмотрена работа аэропорта и авиакомпании «Аэрофлот» в условиях повышенного спроса на перевозки.

«Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и «Аэрофлоту» в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров, например, с детьми прохождение предполетных процедур», — проинформировала пресс-служба ведомства.

При этом в Министерстве транспорта добавили, что роста жалоб со стороны пассажиров на работу аэропорта или авиакомпании не зафиксировано.

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Ранее, 10 июля, «Аэрофлот» заявил о возобновлении регулярных рейсов из Москвы на Гоа. Выполняться рейсы будут два раза в неделю: вылет из Москвы по вторникам и субботам, обратный вылет по средам и воскресеньям.

24 мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела встречу с руководством «Аэрофлота» по поводу повышения прозрачности ценообразования авиаперевозок. По итогам совещания стороны пришли к единому мнению, что коммерческая политика требуют уточнения с целью повышения прозрачности и предсказуемости цены для пассажиров, в том числе правила определения стартовой цены на авиабилеты.

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