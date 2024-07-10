«Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные рейсы из Москвы на Гоа

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы на Гоа. Об этом 10 июля говорится в сообщении перевозчика.

«Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные полеты из аэропорта Шереметьево на Гоа. Продажа билетов открыта», — отметила компания.

Там добавили, что задействованы будут широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330. Выполняться рейсы будут два раза в неделю: вылет из Москвы по вторникам и субботам, обратный вылет — по средам и воскресеньям.

В «Аэрофлоте» также отметили, что с 25 октября будут доступны вылеты из столицы по пятницам и обратным рейсом из Гоа по субботам.

2 июля компания сообщила, что возобновит возобновит полеты из Москвы на Сейшельские острова со 2 октября. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A350 в трехклассной компоновке — эконом, комфорт, бизнес.