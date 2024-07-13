Организаторы финала Кубка Америки увеличат перерыв до 25 минут ради концерта Шакиры

Финал Кубка Америки по футболу 15 июля, в котором сыграют сборные Аргентины и Колумбии, вызвал споры и недовольство болельщиков из-за намерения организаторов увеличить перерыв между таймами до 20–25 минут ради концерта колумбийской певицы Шакиры. Традиционное время перерыва — 15 минут.

Перерыв в матче ранним утром воскресенья на стадионе «Хард Рок» в Майами организаторы решили превратить в шоу с выступлением Шакиры, ради чего изменили регламент. Поскольку за традиционные 15 минут подготовиться и выступить колумбийская звезда не успеет, перерыв между таймами намерены увеличить.

«Что вызвало раздражение и критику со стороны некоторых футбольных фанатов, так это то, что выступление бывшей подруги испанского журналиста Жерара Пике имитирует происходящее на Супербоуле. И понимание, что подобные шоу происходят в середине игры, с использованием поля, с тщательно продуманной постановкой, чтобы произвести впечатление на зрителей», — пишет 13 июля портал Marca.

Болельщики в соцсетях оставили сотни комментариев о том, что смотрят Кубок Америки ради футбола, а не приглашенных для восполнения пауз между матчами артистов, и призвали организаторов следовать регламенту.

По словам аргентинского журналиста Хуана Эчегойена, певица за короткое выступление получит огромную сумму.

«Деньги, которые КОНМЕБОЛ [футбольная конфедерация в мире, управляющая футболом в Южной Америке. — Ред.] вложит в финал, просто зверские. Мы знаем, что футбол приносит большие суммы, и в конечном итоге они возвращаются, но это не перестает меня удивлять», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Шакира не в первый раз будет выступать на крупном футбольном мероприятии: ее концертом закрывались финальные игры чемпионатов мира в 2006, 2010 и 2014 годах, выступала она и на Супербоуле Национальной футбольной лиги США (NFL).

Кубок Америки проходит в США, турнир представляет собой континентальное первенство среди южноамериканских сборных. С 1993 года в него также стали приглашать команды из Северной и Центральной Америки, а также из Азии.

9 июля капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал невероятным выход национальной команды в финал Кубка Америки. По его словам, то, что сделала команда Аргентины, — «это безумие».