ВС РФ нанесли удар по стоянке ж/д эшелона ВСУ расчетом «Искандер-М»
ВС РФ нанесли ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» с применением двух ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й механизированной бригады с боеприпасами в селе Буды Харьковской области. Кадры поражения цели 13 июля показало Минобороны.
На кадрах видно, как в результате точечного прицела на позиции противника сбрасываются боеприпасы. Результаты боевого поражения сняты с дрона «Орлан-10».
Уточняется, что в результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе три боевые машины пехоты Marder и до 120 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее в субботу Минобороны показало удар десантников ВС РФ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» по станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на правобережье Днепра в Херсонской области. Цель была успешно достигнута.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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