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С новой станции РОС будет вестись управление флотилией малых спутников

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Флотилией российских спутников будут управлять с новой станции РОС. О передовом подходе рассказал генконструктор «Энергии» Владимир Соловьев. По словам специалиста, сначала модули доставят на околоземную базу, сообщает телеканал «Известия». Затем космонавты с борта выведут аппараты на заданную высоту. Спутники будут сопровождать станцию и выполнять комплекс задач. РФ станет первой, кто применит подобную технологию. Отечественную орбитальную станцию планируется развернуть с 2027 года. РОС позволит выполнять работы, с которыми не справляется МКС.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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